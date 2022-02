El día 1 de febrero se celebra el Año Nuevo Chino y aquí te contamos las predicciones para este fabuloso Año del Tigre de Agua.

¡Que no pare la fiesta! El día 1 de febrero se celebra el Año Nuevo Lunar, mejor conocido como el Año Nuevo Chino. Este festejo representa la fecha más importante de alrededor de un billón de personas que habitan principalmente en China, Corea, Vietnam, Singapur y por supuesto en los barrios chinos de ciudades alrededor del mundo.

Esta colorida celebración simboliza la renovación, una esperanzadora transición del invierno hacia una estación más cálida. Por ello es motivo de fiesta, ya que representa una nueva oportunidad para disfrutar de la vida. Además, con la llegada de un nuevo año llega también un animal diferente del zodiaco chino para regir la fortuna. Este 2022 toca el turno del tigre de agua, el cual se caracteriza por la fuerza y liderazgo.

Año del Tigre de Agua

A ver, a ver, vamos por pasos. El zodiaco chino está conformado por 12 animales, estos son asignados cíclicamente a cada año. El tigre de agua engalana este 2022 y, de acuerdo al zodiaco, aporta algunas cualidades específicas a todos los que nacen bajo este signo. Muy parecido a los horóscopos y la carta natal.

Según expertos, quienes nacen durante el año del tigre de agua son lideres naturales, asertivos, fuertes, inspiradores y valientes. Eso sí, estas mismas bondades pueden llevarlos a ser agresivos, narcisistas, egocentristas y algo arrogantes. Abusados, chilangos. Estas características estarán presentes a lo largo del año e incidirán de manera distinta a cada uno de los signos. ¿Quieres saber lo qué te depara el tigre de agua este año? Échale un ojo a las predicciones que han hecho algunos astrólogos.

Te puede interesar: 5 increíbles planes para celebrar el Año Nuevo Chino en la CDMX ⛩️🎊

🐅 Tigre (1998, 1986, 1974, 1962, 1950)

El tigre se encuentra de fiesta ya que este es su año. Sin embargo, esto significa que las características de este animal se podrían potenciar, resultando en relaciones volátiles y quizás algunos problemas . Será un año de cambios en los círculos sociales e incluso familiares, lo que te hará replantearte lo que es importante para ti. Es un buen año para el aprendizaje y movimiento, así que no dudes en estudiar aquello que tienes ganas e irte de viaje.

Mal año para casarse.

🐇 Conejo (1999, 1987, 1975, 1963, 1951)

Según el zodiaco chino, el 2022 pinta para ser el año del amor romántico del Conejo. ¡Wuu! Es un buen momento para encontrar pareja y entablar relaciones nuevas, en palabras del zodiaco, “este año habrá escándalos amorosos y pasionales”. Viene con todo. Respecto a los negocios, las finanzas se mantendrán estables gracias a las buenas relaciones laborales que se formarán este año.

🐉 Dragón (2000, 1988, 1976, 1964, 1952)

Para el dragón el año comienza con buenas oportunidades para generar dinero, eso sí, para conseguirlo habrá que hacer cambios en la rutina y explotar nuevas habilidades mentales. Como diría Shakira, hazle caso a las de la intuición porque este año estará más filosa que el anterior. Tu creatividad estará a tope, así que no eches en saco roto y sácale provecho, ya sea en tu trabajo o armando un proyecto propio.

🐍 Serpiente (2001, 1989, 1977, 1965, 1953)

Así como el Reputation de Taylor Swift, un discazo poderoso pero que nació del conflicto, para la serpiente será un año con energía algo violenta ya que no se lleva bien con el Tigre. Los chismes y escándalos serán el pan de cada día y esto puede manchar tu reputación, así que medita bien tus palabras y acciones. No todo es malo, ya que pinta para ser un muy buen año financiero, de acuerdo al zodiaco chino, vale la pena que consideres invertir tu dinero y tomar oportunidades laborales nuevas.

🐎 Caballo (2002, 1990, 1978, 1966, 1954)

Citando al horóscopo: “Todo lo que has soñado podría convertirse en realidad este año”. ¡Eso, mamona! Aparentemente el 2022 será un año afortunado para los que nacieron bajo el signo del Caballo. Habrá muchos cambios, oportunidades para dejar la zona de confort y también viajes, así que prepárate para lanzarte a la aventura. En cuanto a las relaciones, también se verán fortalecidas, sólo no dejes de prestar atención a lo que dice tu intuición, recuerda que es importante confiar en ti.

🐐 Cabra (2003, 1991, 1979, 1967, 1955)

Otro signo que gozará de fortuna durante el año del tigre es la Cabra, ya que vendrán muchos éxitos y hasta popularidad. Eso sí, si andas en busca de alguna relación larga y estable, es poco probable que la encuentres este año. Pero no te agüites, ya que estarás ocupado con desafíos y oportunidades relacionadas con lo laboral, pasatiempos y hasta económicas.

🐒 Mono (2004, 1992, 1980, 1968, 1956)

No es el mejor año para el Mono ya que es un signo opuesto al Tigre, pero aunque tengas que pelear y echarle todos los kilos, al final serás más fuerte. Los cambios que se presenten en tu vida pueden no ser lo que esperabas, así que se convertirán en desafíos que trabajarás día con día. Sin embargo, será un año lleno de aprendizaje que te hará crecer. Llévatela tranquilo, acepta sólo las oportunidades que te den buena espina y no te presiones, enfócate en fluir.

🐓 Gallo (2005, 1993, 1981, 1969, 1957)

La prosperidad estará presente en 2022 para el Gallo, así que fija bien tus metas y lánzate con todo hacia ellas. Dice el zodiaco chino que ”No hay límite para lo que puedes alcanzar este año si te mantienes estable en el camino”. Arre, pues. Por otro lado, este será un año de claridad, habrá tranquilidad en tu mente lo cual te permitirá tomar las mejores decisiones. Disfrútalo que lo mereces. En cuanto al romance, es un año para gozarla al máximo, así que déjate querer.

🐕 Perro (2006, 1994, 1982, 1970, 1958)

El Perro y el Tigre conectan muy bien, así que este año será favorable para los nacidos bajo este signo. Según el zodiaco, este será un año de recuperación económica para los Perros más pesimistas, así que no decaigas, todo apunta a que será mejor que el año anterior. 2022 es un gran año para lograr las metas que te propongas, habrá que trabajar duro para conseguirlas pero serán alcanzables. Eso sí, no olvides tomar tiempo para ti, es momento de prestar más atención a tu salud física y mental, eso incluye mover tu cuerpo más. En el amor se menciona que seguirás en el limbo pero que habrá más claridad, así que esta racha casi termina.

🐖 Cerdo (2007, 1995, 1983, 1971, 1959)

El Cerdo ha sido bendecido con el de arriba puesto que tendrá un año lleno de acompañamiento y oportunidades. No es de sorprender, ya que es momento de cosechar los frutos de los lazos que has logrado entablar al ser un buen amigo. Presta atención especial a tus conocidos influyentes porque de ahí surgirán proyectos interesantes. Algo interesante que se menciona para este signo es que tendrás mayor sentido acerca del propósito y significado de tu vida, cosa que todos deseamos, la neta. Date como magnate, abre tu corazón y deja que te apapachen tus personas cercanas, recuerda que necesitas de otros.

🐀 Rata (2008, 1996, 1984, 1972, 1960)

¡Albricias! Finalmente ese periodo estresante y complicado de la vida quedará atrás, así que prepárate para encontrar el balance. Este año tienes que comenzar a fluir y darte chance de disfrutar más, lo mereces, deja de preocuparte por todo que eso te impide brillar. De acuerdo al zodiaco chino, también es un gran momento para hacer cambios en tu vida, sobre todo aquellos que tendrán un impacto en el futuro. ¿Ya tienes afore? Deja de posponerlo y arma tu ahorrito, se pronostica la llegada de dinerito fruto de tu arduo trabajo.

Antes de que te vayas, te recomendamos leer: ¿Cómo entrarle a la Astrología sin morir en el intento?