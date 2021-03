Va la lista de balnearios baratos en CDMX, con precios actualizados para este puente, y además te contamos qué esperas de sus pisicinas.

Sabemos que en puente, primavera o Semana Santa todos pensamos en encontrar balnearios baratos en CDMX… y si son cerca de la Ciudad de México, pues ¡también le entro!, pero en esta ocasión te dejamos los que están dentro de la capital: seguro te sacan del apuro. Checa, lica y califica.

Lista de balnearios baratos en CDMX

Balneario Elba

Operando desde hace años en aquella zona conocida como el oriente chilango, puedes ver sus toboganes al circular sobre avenida Zaragoza, si te diriges hacía la salida de Puebla.

El costo para pasar un día de piscinas, sol y carnita asada —o tortas— es de $90 por adulto y $80 niños. Además, están abiertos con horarios especiales y aforo reducido durante esta temporada. De 9:00 a 16:30 para que aproveches el sol. Checa detalles en su página de Facebook.

Dónde: Calz. Ignacio Zaragoza 2325, Santa Martha Acatitla

Balneario Pantitlán

Famoso por sus piscinas olímpicas y los toquines que sucedieron ahí, este lugar —también al oriente de la capital– tiene de todo y para todos. Piscinas enormes, área de juegos, gimnasio y hasta canchas deportivas. A lo mejor no es el más lujoso del mundo, lo sabemos, pero las bendiciones deseosas de nadar la pasarán bomba. No mentimos. Aunque no cuenta con aparatosos toboganes, su horario es de lunes a domingo de 9:00 a 16:30.

Por la pandemia manejan horarios especiales:

En dónde: Av. Central esq. Av. Norte, Pantitlán, Iztacalco

Balneario en Bosque de Aragón

Cuenta con dos piscinas una de tamaño semiolímpico y otra universal. Aquí los precios varían según la edad de tus pequeños. Durante el semáforo naranja las clases de natación serán únicamente para alumnos inscritos que cuentan con historial clínico en donde se detalle que no presentan ningún padecimiento.

Operan de martes a domingo con horario especial por la limpieza y sanitización de los espacios. Para nadar, debes utilizar licra o bañador, el algodón está prohibido y mantenter sana distancia.

Debes colocar tu bloqueador antes de ingresar. Los metales, vidrios y latas quedan fuera de tu itinerario, pues solo puedes acceder con alimentos preparados.

Piscinas en Parque Jalalpa

Este parque cuenta con tres piscinas y un chapoteadero, además de regaderas y juegos acuáticos para los pequeños, quienes serán los más felices en este lugar.

No es propiamente uno de los balnearios baratos en CDMX, es un parque de entrada libre en Álvaro Obregón. Está en operación de martes a domingo en horario especial y medidas de sana distancia.

Se ubica en: Avenida Santa Fe, La Loma, Álvaro Obregón