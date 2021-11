¿Sabías que voltear una 🍍 en el súper significa que estás buscando una aventura? Checa nuestra lista de lugares swinger en CDMX.

Con esta lista de lugares swinger en CDMX ya vas a andar volteando piñas🍍en el súper (y si no entendiste esta referencia, con más razçon tienes que leer esto).

Nota: En este artículo promovemos las experiencias sexuales consensuadas, los arrimones permitidos y los fajoneos con salud sexual. ¿Infidelidad? Qué es eso, aquí solo buena comunicación con la pareja, nada de jugarle al engaño.

¿Qué es eso del swinger? ¿Cómo le entró? ¿Con qué se come o qué? Y lo más importante ¡¿con quién?! Sabemos que tienes muchas preguntas pero con esta lista de lugarcitos en CDMX para ‘swingearle’ agustín con tu pareja, onda o ligue (y unos cuantos códigos del manual swinger de bolsillo ‘pa-que-te des… ideas) ya no vas a querer salir de allí.

Si estás leyéndonos desde tu casa, rodeado de tu mundo blanco y negro, y se te antoja pintarlo un poquito de rojo-labios-carmesí 👄 (y ponerle un poquito de sal y pimienta a tu relación de pareja)… has llegado al lugar indicado.

Escondrijos sexuales que no sabías que existen al final del arcoiris de Zona Rosa 🌈

Lugares swinger en CDMX para ‘swingearle’ como todo un profesional de la sexualidad libre

Si en cambio, nos lees desde la comodidad de tu cafetería favorita, y escondida debajo de ese par de gafas 🤓 te dan ganas de quitártelas y gritarle al mundo “soy 🦄 y estoy buscando con quien hacer magia… erótica”… también llegaste al mejor lugar: la mágica tierra de “Swingerlandia”.

Te dejamos esta lista de 5 lugares swinger en CDMX para exlorar cosas nuevascon tu pareja, sin remordimiento y con mucha, pero mucha comunicación (y acuerdos por parte de ambos). Así que… ¡Saca el antifaz! ¡Cierra los ojos! ¡Abre la boca! Y dile sí… ¡al rico mundo del swinger!

__________

1. SW Club Lupita Roma

“Tradición swinger por excelencia desde 1996”.

¡Empezamos la lista con este clásico! SW Club Lupita Roma es el club swinger más longevo de Chilangolandia.

Desde 1996 organiza fiestas swinger para todas las parejas que deseen explorar las aaamplias posibilidades de su sexualidad en un espacio seguro (lleno de luces, potro del amor, cuarto oscuro, privados para tríos, pista de baile, privados, privados y ¡más privados!).

A su fundadora Lupita Roma le cautivó este ambiente desde que lo descubrió sin querer cuando ella y su pareja fueron invitados de sorpresa a una fiesta swinger OMG 😱. Y desde ahí “el mundo del columpio libre” la atrapó.

Goza del “Fantástico mundo de Lupita” (como ella lo ha autodenominado) y celebra en SW Club Lupita Roma ¡sus 25 años de apertura al puro placer swinger!

Dónde: Ote. 180 #305, Moctezuma 2da Sección, Venustiano Carranza, CDMX.

Cuándo y cuánto: Viernes y Sábados, 500 pesos para las parejas (con bebidas incluidas); hombres solos 500 pesos. Mujeres solas entran GRATIS.

OJO: ¡Los miércoles siempre hay descuento en la entrada!

Más info: Twitter

__________

2. Libido SW

“Noches para cumplir tus fantasías más picantes”, así dicen eh, no lo dijimos nosotros.

Desde hace 17 años, Libido SW organiza fiestas temáticas de alto perfil que incluyen lencería negra, mucha piel, muchos besos y mucho sudor. Como la mayoría de los sitios swinger es necesario contar con una reservación y una clave de acceso. ¡Ya te la sabes! Y más en Libido SW porque “es súper exclusivo weeee”.

Las parejas y las mujeres sin compañía (o sea las 🦄) son bienvenidas. Líbido les promete que “la noche será suya” y se convertirá en una noche en donde escribirás con tu pareja “historias de complicidad 😏”. Lleva tus aventuras al siguiente nivel, un nivel donde seguramente habrá mucho satén, cachondeo y un líbido inagotable en el #libidolifestyle.

Si eres una 🦄 o estás buscando a una 🦄, Libido SW te va a poner en la tierra de la fantasía unicornia. Dicen que las reuniones con sello Libido son… legendarias.

Toda la información acerca de Líbido está disponible en su página oficial.

Dónde, cuándo y cuánto: Depende del evento.

Más info: Twitter

__________

3. The One Swinger

“Experiencias para tríos,singles y parejas que no te puedes perder. Conócenos, no te arrepentirás”, aush, eso dicen, ¿será?

Noches nudistas, noches de gang bang, secret rooms, shows en vivo, lo mejor del SW en CDMX (ellos lo advierten). ¡¿Que más puedes pedir?! Y es que The One Swinger parece que lo tiene todo ¿eh?

Y aunque actualmente sus puertas permanecen cerradas debido a la pandemia, prometieron volver con muchas más fuerzas (sexuales) ¡ya pronto!Te dejamos toda la información para que lo tengas en tu lista de lugares swinger de CDMX para darle duro a las noches de pasiónsss.

Dónde: Vasco de Quiroga 1840, Tlapechico, Álvaro Obregón, CDMX.

Cuándo: Quédate pendiente de la reapertura.

Más info: 55 6791 5477

4. Coliseum SW Club

“Lo que pasa en Coliseum, se queda en Coliseum”, algo así como Vegas pero versión SW chilanga.

Se hacen llamar “el mejor club swinger de la CDMX” y las recomendaciones de sus visitantes creemos que lo respaldan porque muchos lo han calificado como “una experiencia maravillosa”. Si traes ganas de jugarle a tu propia versión de El juego de las llaves (o si te pones más perro… hasta una versión sensuals de El Juego del Calamar) este puede ser tu escenario perfecto (con todo y escalinatas muy a la Ojos bien cerrados).

Déjate llevar por sus luces carmesí, sus rincones oscuros y la música techno en los jueves y viernes de “cuckold” (si te quedaste con cara de 😮 con este término, sigue leyendo porque te lo explicamos más abajito 😏) y ooobvismente ¡sus sábados swinger!

Prepárate para disfrutar muchas #NochesDeColi…

Dónde: Río Rhin, Col. Renacimiento, Cuauhtémoc, CDMX.

Cuánto: Cuota de recuperación 1,700 pesos (con 500 de bonificación en bebidas + prueba COVID)

Cuándo: De jueves a sábado a partir de las 22:00 hrs.

Más info: Twitter

__________

5. Casa Swinger

“Más de 12 años con cupo COMPLETO todas las noches”.

¡Al parecer eso del cupo completo es muy importante para la comunidad swinger! Casa Swinger se jacta de ser el único club con casa llena desde hace más de una década.

En Casa Swinger te esperan sus Playrooms, shows en vivo, noches de DJ, pistas iluminadas en donde podrás echarte taco de ojo y hacer que otros tengan antojo de ti como si fueras el último taco de pastor… de un oasis sexual.

Dónde:Laguna de Mayran 432, Anáhuac I Secc, Miguel Hidalgo, CDMX.

Cuánto: Aprovecha los descuentos de reapertura aquí abajo 👇

⚠️¡TODO CON 5⃣0⃣% DE DESCUENTO!⚠️



➡️Promoción válida hasta la Reapertura y… ¡Estamos a sólo unos días de Abrir!⬅️



💥¡ENTRADAS y MEMBRESÍAS a MITAD de Precio!💥



Llama al☎️5⃣5⃣-5⃣6⃣8⃣7⃣-0⃣9⃣6⃣9⃣ para comprar la(s) tuya(s) o para más Información.



🔥¡APROVECHA!🔥 pic.twitter.com/nohFVFepw6 — 🔥𝐂𝐚𝐬𝐚 𝐒𝐰𝐢𝐧𝐠𝐞𝐫🔥 (@CSW_Shows) November 11, 2021

Cuándo: Miércoles a domingo; viernes y sábado de 22:00 a 04:00 hrs.

Más info: Twitter

BONUS TIP:

Si quieres saber más de las actividades de la comunidad swinger en México (y a nivel global), también te recomendamos explorar esta plataforma social en donde encontrarás toda la información relacionada con el mundo swinger: www.sdc.com

__________

Manual swinger de bolsillo para visitar estos 5 lugares swinger en CDMX (y que te vean con cara de todo-lo-sé experto nivel dios súper saiyajin swinger 🤓)

Y como somos bien buena onda y no queremos que te ‘chamaquien’ en tus primeras experiencias swinger, te dejamos algunos códigos swinger básicos para que te digan “tú sí que te la you know”.

1. 🍍 🍍 🍍 A que no sabías que si vas al supermercado y pones una piña de cabeza ¡podrías estar gritando la señal de que estás buscando una aventura swinger! Ahora ya lo sabes ¡eh! Aguas con las piñas que sí te lo andan cumpliendo. Así que la próxima vez que agarres una piña en el súper asegúrate de que esté bien puesta. O no… 😏.

2. 🔫 🔫 🔫 Dependerá del lugar organizador pero casi siempre es de conocimiento swinger que los miércoles… ¡son de gang bang! Así que si traes ganas de explorar el multimulti, apúntalo en tu agenda kinky para #quenosetepase (No está de más recordarte que cuidarse es cuidarnos todos, ¿verdad? 🎈).

3. 🍆 🍆 🍆 No te quedes boquiabierto si de pronto te dicen que es noche de ‘cuckold’. Además de ser una práctica sexual en donde tu pareja mujer tiene sexo (consensuado) con desconocidos (frente a ti o no), viene de la unión de “cuck” (cuernos) y “old” (viejo)… ¡cornudo pues! ¿Te dan ganas de ser cuckold?

4. 🍑 🍑 🍑 Y ahora que ya conoces el término cuckold, entérate de por qué es diferente al término swinger. En el swinger el intercambio de parejas es total (son 4 o números pares). En el cuckold no necesariamente habrá un intercambio. Y mucho menos equitativo porque abundan los tríos, los voyeurismos y los exhibicionismos.

5. ✅ ✅ ✅ Dejamos lo más importante para el final. Estas prácticas como el resto de las prácticas sexuales tienen sus propios códigos y reglas, y en el swinger “No, es no, gracias”. Todo es acordado, consensuado y del conocimiento de la pareja pues esto no se considera una infidelidad sino una práctica sexual abierta. Atrévete a decir SÍ, pero sobretodo atrévete a decir NO, GRACIAS.

Haz tus deseos (sexosos) realidad

Nambreeeee… si eso del “juego de le llaves” es pura ficción, ¿verdad? Sólo acuérdate que “la realidad… supera la ficción” y en Swingerlandia todo eso (y más) seguro que sí pasa. ¿Te vas a quedar con la duda? ¿O silentras?

Si se te hizo agua la canoa con el primero de nuestra lista de lugares swingers en la CDMX y ya quieres caerle a SW Club Lupita Roma, lee más aquí.