¿Ni una chelita? Mucho se ha dicho sobre si se puede o no tomar alcohol después de la vacuna contra covid-19. Acá te contamos lo que dicen especialistas al respecto.

Esta semana inicia la vacunación de personas de 30 a 39 años en la CDMX y en algunos municipios del Estado de México, por lo que algunos Millennials ya se preguntan qué tan seguro es celebrar que ya están vacunados con una o dos cervecitas.

La realidad es que aunque no hay muchos estudios respecto a si el alcohol inhibe los efectos de la vacuna, sí hay algunos datos que indican que el exceso puede interferir en la respuesta inmunológica.

¿Puedo tomar alcohol después de la vacuna?

La doctora Rosa María Wong, del Laboratorio de Investigación en Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la UNAM, señala que los efectos del alcohol pueden enmascarar o potenciar los efectos secundarios de la vacuna.

La recomendación para evitar esto es no tomar bebidas alcohólicas en un periodo de 72 horas, que es el mismo tiempo que las vacunas podrían causar algún efecto.

“El mismo alcohol puede causar mareos o dolor de cabeza”, señaló la especialista a UNAM Global.

Por su parte, Ilhem Messaoudi, directora del Centro de Investigación de Virus de la Universidad de California, señaló a The New York Times que “si realmente eres un bebedor moderado, no hay riesgo de tomar una copa al momento de la vacuna”.

Ojo, en este aspecto hay que tener en cuenta qué es beber con moderación. Pues consumir grandes cantidades de alcohol puede tener efectos en todos los sistemas biológicos, incluido el sistema inmunitario.

Entonces, cuántas chelitas te podrías tomar, ¡anótale! De acuerdo con el especialista, el consumo moderado se define como no más de dos bebidas al día para hombres y un máximo de una bebida al día para mujeres.

Ojo, hay que tener en cuenta que una bebida estándar se considera 148 mililitros de vino, 44 mililitros de licores destilados o 355 mililitros de cerveza.

En los casos en los que ya recibieron la primer dosis, es importante que eviten beber alcohol antes de la segunda dosis pues este podría afectar la respuesta inmune del cuerpo frente al fármaco, señala Sheena Cruishank, docente de ciencias biomédicas de la Universidad de Manchester.

“Es necesario que el sistema inmunológico funcione al máximo para tener una buena respuesta a la vacuna, por lo que no se recomienda ingerir alcohol la noche anterior o después”, aseguró Cruickshank, citada por el diario británico The Mirror.