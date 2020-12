¿Llegó el momento de renovar tu clóset? ¡No tires tus prendas! Si todavía están en buen estado, checa estas apps para vender ropa o donarla.

Es probable que con el año nuevo quieras renovar todo, desde el peinado hasta tu forma de vestir. Lo mejor de esta decisión es que hay apps para vender ropa o para donarla.

También puedes vender cosas nuevas que no te quedaron o ese suéter que te dieron en el intercambio navideño, el cual no vas a usar nunca. Antes de empezar, es importante que tomes en cuenta que todas las prendas que quieras vender o donar deben estar en buen estado.

Apps para vender ropa o donarla

GoTrendier

Esta aplicación te permite vender la ropa de segunda mano que ya no uses. Lo único que tienes que hacer es entrar a la app, registrarte y subir tus prendas. Es importante que especifiques muy bien las características y condiciones de la misma.

Puedes vender zapatos, ropa, mochilas, accesorios y hasta disfraces. Publicar en la app es gratis, peeero se te cobrará una comisión de 20%, más $9, más IVA en cada venta.

No es necesario que lo entregues personalmente. En el sitio te dan una guía para que puedas enviarlo a la compradora. El dinero que recibas te servirá para comprar dentro de la app o, si lo prefieres, puedes pedir que te lo depositen en tu cuenta bancaria.

Disponible en iOS y Android

Wallapop

Esta aplicación es española pero funciona perfectamente en otros países como México. Usarla es muy sencillo: subes tu producto y el comprador se contacta contigo. En este caso sí tienen que verse para la entrega del producto.

Además de ropa puedes publicar cualquier producto de segunda mano. Su sistema da prioridad a la localización. Es decir que los primeros productos que te aparecerán son los que están más cerca de ti. De igual manera, las cosas que vendes le aparecerán primero a las personas que estén cerca de tu ubicación. De esta manera no tendrás que trasladarte tanto para la entrega.

OJO. Es importante que recuerdes que actualmente la CDMX está en alerta por covid-19 por lo que NO se recomienda salir de casa. En lo que mejoran las cosas puedes ir depurando tu clóset y ponerlo a la venta cuando ya no sea un riesgo salir.

Está disponible en iOS y Android

Segunda mano

Esta app te ayuda a vender todo tipo de cosas que ya no utilices, incluyendo ropa, zapatos y accesorios. Publicar no tiene costo (excepto en el caso de propiedades inmuebles o automóviles). Si eliges Segundamano Express la empresa gestionará la entrega del producto que vendas, así no tendrás que ver a la otra persona.

El costo del envío lo pagará el comprador. En tanto el vendedor tendrá que pagar 6% del monto de la venta del producto por el manejo de pago.

Está disponible en iOS y Android

Olio

Esta aplicación es principalmente para donar comida a fin de que no se desperdicie; sin embargo, también se pueden donar otros artículos incluyendo ropa y zapatos. La aplicación mostrará lo que quieras donar primordialmente a quien se encuentre más cerca de tu ubicación. ¨Puedes donar todo tipo de ropa (hasta vestidos de novia) y hacer tu buena obra este fin de año. Recuerda que debe estar en buen estado.

En la publicación deberás poner el horario en el que se puede entregar el producto y el lugar. Recuerda que por la pandemia actualmente NO se recomienda salir de casa. Checa qué puedes donar y apártalo para que puedas entregarlo cuando las autoridades indiquen que ya podemos salir sin riesgo.

Disponible en iOS y Android

