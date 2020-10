La sentencia contra Mónica García Villegas, dueña del Colegio Enrique Rébsamen, la obliga a pagar 10.4 millones a familiares de las víctimas.

A más de tres años del sismo del 19S, un juez del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX dictó sentencia contra Mónica García Villegas, directora y dueña del Colegio Enrique Rébsamen.

La sentencia es de 31 años de prisión contra la dueña del Colegio Enrique Rébsamen, luego de ser declarada culpable por el homicidio culposo de 26 personas, entre ellas 19 menores de edad, quienes fallecieron en el interior de esa escuela durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

La @FiscaliaCDMX obtuvo de un Tribunal de Enjuiciamiento, sentencia de 31 años de prisión en el caso Rébsamen. Fue un trabajo arduo de ministerios públicos, peritos y @PDI_FGJCDMX para robustecer la indagatoria. ¡Logramos justicia para las víctimas! — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) October 14, 2020

Declaran culpable de homicidio a directora del Rébsamen

Además, la sentencia contra Mónica García Villegas indica que ella deberá pagar 400 mil pesos por concepto de reparación del daño a las familias de cada uno de los fallecidos. En total, la dueña del Colegio Enrique Rébsamen deberá pagar 10.4 millones de pesos.

Horas antes de conocerse la sentencia contra Mónica García Villegas, ella dejó en claro que no pediría perdón a los familiares de las víctimas.

“Yo traté de ser amable, traté de ofrecerles un pésame, no lo quisieron aceptar. Hoy hablaban de un tema de perdón y yo no tengo que pedirles perdón a ustedes de eso. Perdón no, porque soy inocente”, dijo la maestra en su última intervención dentro del juicio.

“La maestra se considera inocente, yo la considero inocente y por eso no les va a pedir perdón”, agregó Rosendo Gómez, abogado de la dueña del Colegio Enrique Rébsamen, al salir del Tribunal y previo al fallo del juez.

Gómez relató que los magistrados del Tribunal de Enjuiciamiento decretaron un receso en la audiencia para poder liberar e individualizar la pena.

En la audiencia en la que se dio a conocer la sentencia contra Mónica García Villegas estuvieron presentes padres de los menores fallecidos y de otras de las víctimas así como sus respectivos abogados.

Según la defensa de Miss Moni las víctimas han mantenido una actitud de molestia hacia todo lo que dice y hace la dueña del colegio Rébsamen.

Mónica García Villegas fue detenida el 11 de mayo de 2019 en un restaurante ubicado en la avenida Tlalpan. Su juicio comenzó en agosto pasado.

