Su nombramiento en la Convenci贸n sobre la Eliminaci贸n de todas formas de Discriminaci贸n contra la Mujer de la ONU puso a Leticia Bonifaz en la mira.

La verdad es que naci贸 en Chiapas, estado en el que ha seguido trabajando, pero es chilanga por decisi贸n propia. Ahora, Leticia Bonifaz se prepara para unirse a la ONU. 馃檧

Este lunes 9 de noviembre, tras el anuncio de su nuevo nombramiento, se volvi贸 tendencia en Twitter y recibi贸 un mont贸n de felicitaciones de todos lados.

“Yo me siento extraordinariamente bien, porque no me esperaba este nivel de apapacho colectivo y creo que llega en el mejor momento de la carrera”, nos cont贸 en entrevista.

“Son a帽os de haber acumulado experiencias y posibilidades de incidir ahora y de seguir empujando temas de mujeres rurales, mujeres migrantes, mujeres con discapacidad, mujeres trans, todas las mujeres”.

Llegada a la ONU

Por si no te enteraste, en enero pr贸ximo Leticia Bonifaz se integrar谩 como experta en la Convenci贸n sobre la Eliminaci贸n de todas formas de Discriminaci贸n contra la Mujer (CEDAW, en ingl茅s), de la ONU.

Nos cont贸 que ese organismo es algo as铆 como la carta de derechos humanos de las mujeres, en la que todos los pa铆ses integrantes se comprometen a implementar acciones y pol铆ticas p煤blicas en busca de equidad.

Peri贸dicamente, son evaluados para definir si han avanzado o no en temas como embarazos adolescentes, violencia de g茅nero y equidad.

Y el nombramiento es muy importante, porque desde hace 16 a帽os que ninguna mexicana acced铆a a esta distinci贸n.

Sobre su meta para los cuatro a帽os que durar谩 el encargo, Leticia Bonifaz dijo que su aspiraci贸n es impulsar un trabajo transversal entre diversos organismos de la ONU, como Unicef, FAO o Unesco, en favor de todas las mujeres.

Tambi茅n, que haya un enfoque m谩s regional, porque no existen las mismas necesidades en Europa que en 脕frica o Am茅rica Latina.

“Muchos pa铆ses quieren cumplir, pero no tienen los recursos econ贸micos y la meta se va a alejando. Los trabajos tienen que ser coordinados y toda la ONU se debe ver, ya no como parcelas, sino como una totalidad”.

Sobre las cuentas pendientes de CDMX con sus mujeres, consider贸 que la principal tiene que ver con seguridad.

“El gran reto sigue en el tema de seguridad, el que no puedas tener espacios libres de violencia ni en tu casa y que vivamos todas en esta tensi贸n”, dijo, as铆 como romper los techos de cristal en cuanto a la desigualdad salarial y oportunidades laborales.

驴Qui茅n es Leticia Bonifaz?

Para quien no lo recuerde, Leticia Bonifaz fue una mujer clave en la despenalizaci贸n del aborto lograda en CDMX en 2007, a帽o en que era la consejera jur铆dica del Gobierno capitalino.

En ese a帽o, llev贸 toda la argumentaci贸n que logr贸 que la Suprema Corte de Justicia de la Naci贸n desestimara los recursos legales presentados contra las reformas a la Ley del C贸digo Penal y la Ley de Salud sobre interrupci贸n legal del embarazo.

Entre sus argumentos de entonces, cuestion贸 que bastara que solo una de millones de c茅lulas del cuerpo de una mujer fuera fecundada “para que ella pierda toda su libertad”.

Es doctora en Derecho por la UNAM, ha sido catedr谩tica y tambi茅n, ocupado diversos cargos p煤blicos.

Desde enero y hasta 2024, ser谩 la segunda mexicana en la CEDAW.