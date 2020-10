¡Atención! Es momento de ir apartando el cambio y guardando las moneditas, porque desde noviembre probarán parquímetros en Ecatepec.

Cuida tus pesitos y no te vayas a gastar el cambio, pues muy pronto verás parquímetros en Ecatepec, Estado de México. El periodo de pruebas comenzará en cuestión de semanas, según se informó este lunes 19 de octubre.

Ernesto García, director de Movilidad y Transporte de Ecatepec, explicó que se lanzó una convocatoria para seleccionar a la empresa que instalará y operará estos parquímetros dentro del municipio.

Trans Omega fue la empresa seleccionada, la cual operará entre 50 y 90 parquímetros, de acuerdo con información de Reforma. Esto tendrá un costo de 20 millones de pesos para la empresa, para el municipio no tendrá costo.

Actualmente se están revisando detalles del contrato para que ambas partes lo firmen. Las máquinas recaudadoras se traerán desde Inglaterra.

Probarán parquímetros en Ecatepec

Aunque no lo creas, no falta mucho para que esto empiece. Las pruebas de parquímetros en este municipio del Estado de México comenzarán en noviembre; sin embargo, no se especificó qué día. Se pondrán a prueba en mil 200 espacios de estacionamiento en calles de San Cristóbal centro.

El cobro será de la siguiente manera: cada hora costará 12 pesos y la fracción de 15 minutos será de 3 pesos. De todo lo que se recaude a través de los parquímetros 30% será para el Ayuntamiento, mientras que lo restante será para la empresa a fin de que recupere su inversión con estas máquinas.

Una vez que pase el periodo de prueba y los parquímetros entren totalmente en funcionamiento el municipio de Ecatepec recaudará entre 1.5 y 2 millones 200 mil pesos cada mes, según se detalló en dicho diario. Hasta le momento se desconoce en qué puntos exactamente se pondrán estos parquímetros.

