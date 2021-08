Especialistas acusan que la muerte de cientos de peces en Presa Madín se debe a la contaminación; Conagua tomó muestras del agua hace un par de días.

El pasado 17 de julio, Belinda terminaba de practicar kayak en la Presa Madin cuando se percató que había peces que se asomaban a la superficie “como para tomar oxígeno”.

Aunque a inicios de julio el nivel de agua había subido por las intensas lluvias, el nivel bajó drásticamente entre el 12 y el 17 de julio

Belinda recuerda que ese sábado observó que varios peces salían a “boquear”.

“La mayoría de nosotros, al no ser expertos, no sabíamos qué pasaba pero fue un evento sumamente raro. Los peces no se comportaban así nunca. Solo brincaban, pero no estaban así pegados a la superficie”, dice la joven.

Los peces se acercaban a la superficie para boquear. Foto: Cortesía Belinda.

Cuatro días después de que vieron a los peces asomándose a la superficie de la Presa Madín, Belinda y sus compañeros comenzaron a ver cientos de capas muertas en la superficie.

“Del día 21 (de julio) en adelante empezó lo peor y hasta el día de hoy (25 de agosto) no paran de morirse”, asegura. “Las aves marinas ahora también están muriendo”.

La muerte de peces en la Presa Madín puede ser provocada por el exceso de contaminantes en el agua y por la falta de oxigenación.

Así lo explicó Marcela Galar, doctora investigadora en Toxicología Acuática del IPN, en entrevista con el diarioReforma.

La especialista agregó que se ha denunciado las descargas ilegales que se realizan en la Presa Madín y las afectaciones que generan en los peces.

Belinda también habla sobre la contaminación del agua. “Ahora en agosto comenzaron a meter agua sucia, el olor es terrible y el color se tornó a gris”, acusa.

Eduardo Espinosa Medel, Gerente de la Comisión de Cuenca Presa Madín, señaló que han muerto entre 700 y mil peces debido a los bajos niveles de agua y al alto nivel de contaminación de la misma.

Así lucía la Presa Madín. Foto: Cortesía Belinda. Además de los peces, hay aves que han muerto en la Presa Madín. Foto: Cortesía Ale.

“La muerte de las carpas tiene que ver con toda la contaminación que tiene la presa por las aguas residuales que recibe; y con la falta de voluntad por parte de los Ayuntamientos de Naucalpan y Atizapán para que se pongan las plantas potabilizadoras, por parte de los fraccionamientos que descargan ahí. Con esa contaminación tan alta y los niveles bajos actuales de la presa, que mantiene Conagua, esas son las consecuencias”, dijo.

Detalló que en ocasiones anteriores se han encontrado contaminantes como aluminio, hierro y hasta medicamentos y sustancias químicas presentes en productos de limpieza e higiene personal.

Por esa razón, pidió a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) elevar los niveles del líquido en el embalse.

El catedrático de la UNAM aseguró que se puede elevar el nivel de la Presa Madín sin correr el riesgo de un derrame.

Tras la alerta por la muerte de peces, Conagua descartó que el fenómeno se deba al nivel de agua que mantiene el embalse.

“La Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) ha realizado recorridos y muestreos para identificar la problemática que está ocasionando la mortandad de peces en la Presa Madín, al considerarse un fenómeno atípico, que no depende de los actuales niveles del embalse”, indica un comunicado emitido el 24 de agosto.

De acuerdo con la Conagua, el pasado 20 de agosto personal del OCAVM y de la Asociación Nacel Arcoiris tomaron muestras del agua.

El objetivo es analizarlas “e identificar las posibles causas de la mortandad de peces en dicho embalse”.

La toma de agua en la Presa Madín se realizó en efluente de la planta potabilizadora Madín, en la caja de distribución en el influente a la planta potabilizadora y en efluente del río San Juan.

Además, el 24 de agosto se realizó otro “recorridoen el que se midieron algunos parámetros en el efluente de la planta potabilizadora, en la descarga Cañada Lago Esmeralda, en el centro del embalse, en la obra de toma y en la cortina de la presa”.

Los resultados de las tomas de agua se darán a conocer en los próximos días.

Los peces comenzaron a morir desde finales de julio pasado. Foto: Cortesía Belinda. Así lucía la Presa Madín antes de la muerte de los peces y de aves. Foto: Cortesía Belinda.

En su comunicado, Conagua detalló que en la temporada de lluvias, el embalse se mantiene con un almacenamiento de 7.2 millones de metros cúbicos.

“Para garantizar la correcta operación de la presa y evitar causar daños a las poblaciones localizadas aguas abajo de la presa por maniobras de desfogue, durante la temporada de lluvias (del 15 de mayo al 30 de septiembre), el NAMO (nivel de aguas máximo de operación) se reduce con objeto de prevenir el manejo de avenidas de agua extraordinarias que lleguen a presentarse entre los meses de mayo y octubre”, agregó.

Al preguntar sobre los peces muertos en la Presa Madín, el Ayuntamiento de Atizapán se limitó a responder que el embalse está a cargo de la Conagua.

En tanto, Belinda y sus compañeros que practican kayak en la Presa Madín tendrán que suspender su actividad por un tiempo.

Después de 13 años, Lisa, líder de la comunidad kayakera, les comunicó entre lágrimas que dejarán de practicar.

La medida se debe a que ayudarán en la recolección de basura, aves y peces muertos con el fin de evitar más contaminación en la Presa Madín.

Comunidades que practican kayac ayudarán a recolectar basura y peces muertos en la Presa. Foto: Cortesía Belinda.

