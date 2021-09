Ya iniciaron las pruebas para pagos con tarjeta en el Metrobús; ahora podrás usar tarjetas de crédito, débito y hasta tu smartwatch para recargar saldo.

No es Nueva York ni Suecia. Ya iniciaron las pruebas para pagos con tarjeta en el Metrobús, por lo que ya no tendrás que preocuparte si no traes cambio.

La instalación de nuevas máquinas para el cobro con este nuevo sistema de peaje inició hace meses.

Por esa razón ya es posible utilizar este método de pago para recargar la tarjeta de Movilidad Integrada.

Autoridades del Metrobús informaron que el nuevo sistema de peaje permite el uso de tarjetas de crédito, débito y CoDi, esta última modalidad permite que los usuarios puedan realizar recargas utilizando su celular o smartwatch.

Las nuevas máquinas fueron instaladas en las Líneas 1, 2 y 3 del Metrobús, pero se prevé que los detalles de esta nueva forma de pago sean dados a conocer la próxima semana por autoridades de este transporte.

Como parte de esta modernización, también se habilitará el fastpass para que los torniquetes puedan leer el código QR y realizar el cobro automático del viaje.

Con el inicio de esta fase de prueba desde el pasado 20 de septiembre, usuarios del Metrobús comenzaron a compartir videos de su experiencia recargando la tarjeta de Movilidad Integrada con los nuevos pagos con tarjeta en el Metrobús.

Recargando la tarjeta de Movilidad Integrada (MI) del transporte público de la CDMX en una máquina de recaudo del @MetrobusCDMX pagando con @Citibanamex y Apple Pay en Apple Watch.



Vía Enrique Gónzalez pic.twitter.com/yWabLPwGT9 — Apple Pay México (@ApplePayMex) September 23, 2021

Mientras que en algunos usuarios señalaron que el proceso era rápido y sencillo, también hubo quienes detectaron fallas en las máquinas.

Otros reportaron que se les realizó un cobro de 12 pesos, en lugar de los 6 pesos que cuesta el viaje.

Al respecto, el Metrobús explicó en sus redes sociales que los pagos en validador son procesados 3 días después de que se realiza la operación, por lo que aunque el mensaje que les aparece a los usuarios es por un cobro de 12 pesos, si solo se realiza un viaje, únicamente le descontarán 6.

A continuación te compartimos más videos de cómo recargar tu tarjeta de Movilidad Integrada con tarjeta de crédito, debido, con CoDi y hasta pagar con tu reloj inteligente.

Ingresando a la estación Poliforum de la línea 1 del @MetrobusCDMX pagando con Apple Pay en Apple Watch.



Vía @RafaelZamora_ pic.twitter.com/GhBVDXRkwr — Apple Pay México (@ApplePayMex) September 23, 2021

¡Ah perro! Ya se pueden recargar la tarjetas de movilidad integrada con tarjeta de débito/crédito o #CoDi en varias estaciones del @MetrobusCDMX.



Khesesto, ¿Suecia? pic.twitter.com/xWsxq9ANDS — BiciManager (@BiciManager) September 22, 2021

Ya se puede recargar a la tarjeta del @MetrobusCDMX (acá MI) con TDD/TDC y CODI a partir de $20.😁😁😁 pic.twitter.com/MhA3QETSuR — Christian Ventura (@xventuraa) September 20, 2021

Para ingresar a ese sistema de transporte también utilizarás tu tarjeta de Movilidad Integrada que ya puedes recargar con tarjetas de crédito o debito y hasta con tu smartwatch.