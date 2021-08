Este jueves 19 de agosto inició la vacunación en Xochimilco con todo y disfraces, animadores y música. Vacunarán a jóvenes de 18 a 29 años

Vacunarán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. Este jueves 19 de agosto inició la vacunación en Xochimilco para personas de 18 a 29 años. La jornada inició con música, disfraces y hasta animadores.

Esta alcaldía, al igual que el municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, optó por hacer un concurso de disfraces a fin de motivar a los jóvenes para que acudan a vacunarse.

En Neza la vacunación inició el 14 de agosto y finalizará el día 20. Este municipio puso la competencia muy dura, pues durante el primer día pudimos ver disfraces de todo tipo, desde un tiburón hasta de Batman y el Señor Cara de Papa.

Se otorgó un paquete de libros a los primeros jóvenes que acudieron a vacunarse con disfraz. Esto es un poco de lo que se vio en Neza.

Foto: Graciela López/Cuartoscuro Foto: Graciela López/Cuartoscuro Foto: Graciela López/Cuartoscuro Foto: Facebook Juan Hugo de la Rosa Foto: Facebook Juan Hugo de la Rosa Foto: Graciela López/Cuartoscuro

Vacunación en Xochimilco

Sin embargo, los chilangos no se quisieron quedar atrás y sacaron a relucir toda su creatividad. Durante el primer día vimos a Shrek, luchadores, un dinosaurio, superhéroes y hasta personajes inspirados en Bob Esponja. La alcaldía Xochimilco otorgará premios sorpresa incluyendo pijamas de personajes.

Además, también hay mucha música y animadores, quienes se encargan de inyectarle buen ánimo a los chavos que ya se vacunaron y se encuentran en el área de reposo. Algunos de los jóvenes que ya se vacunaron explicaron que todas estas dinámicas los ayudaron a distraerse y quitarse un poco el miedo y los nervios a la vacuna.

Estos son algunos de los disfraces que se observaron durante el primer día de vacunación. ¿Quién crees que se ha llevado este duelo, Neza o Xochimilco?

Twitter: @XochimilcoAl Twitter: @XochimilcoAl Foto: Alcaldía Xochimilco Twitter: @XochimilcoAl Foto: Alcaldía Xochimilco Twitter: @XochimilcoAl Twitter: @XochimilcoAl Twitter: @XochimilcoAl Twitter: @XochimilcoAl Twitter: @XochimilcoAl Foto: Alcaldía Xochimilco

Sin importar quien gane el duelo de disfraces, la buena noticia es que tanto en Nezahualcóyotl como en Xochimilco la respuesta de los jóvenes ha sido bastante positiva.

Juan Hugo de la Rosa, presidente municipal de Neza, detalló que hasta ahora más de 100 mil jóvenes del municipio han acudido por su primera dosis durante esta jornada de vacunación.

En Xochimilco la respuesta también ha sido muy buena. Aunque las filas son extensas el proceso de vacunación es rápido. Es importante recordar que durante esta jornada solo se vacunará a jóvenes de 18 a 29 años que vivan en Xochimilco, por lo que deberás llevar una identificación oficial, tu expediente de vacunación y un comprobante de domicilio. Aplicarán la vacuna Pfizer.

Si todavía no anuncian vacunación en tu alcaldía, no te preocupes, durante los próximos días anunciarán fechas para las demarcaciones que aún no reciben primera dosis para los jóvenes de 18 a 29 años.