Las fallas en servicios de internet afectan a usarios de la CDMX, Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León, y zonas del Estado de México.

El apocalipsis… La tarde de este miércoles 10 de febrero escuchamos una de las frases más temidas: “vamos a reiniciar su modem?”. El problema empezó alrededor de las 14:00 horas, cuando se reportaron fallas en servicios de internet.

Usuarios de redes sociales reportaron problemas para realizar sus actividades con normalidad.

Las quejas por las fallas en servicios de internet son principalmente de usuarios de Izzi, Axtel, Telmex y TotalPlay. Estos problemas no solo afectan a la CDMX sino que también se reportan en otras entidades.

Primero comenzaron los reportes de usuarios de Izzi. Alrededor de las 14:00 horas comenzaron las quejas en CDMX, así como en municipios del Estado de México, tales como Ecatepec, Cuautitlán Izcalli y Chimalhuacan.

Los reportes también ocurrieron en Monterrey, Nuevo León, y Guadalajara, Jalisco, de acuerdo con un reporte del sitio Downdetector.

Casi al mismo tiempo comenzaron las quejas sobre el servicio de Axtel.

La cuenta de Twitter @outagedetect publicó a las 14:30 horas: “Falla relevante de internet detectada: Axtel en México desde las 02:30 PM, afectando Zapopan, CiudadSatelite, MexicoCity”.

Los clientes de ambas compañías denunciaron un servicio intermitente, baja velocidad de descarga o subida y hasta la desconexión total del servicio.

Cabe destacar que Izzi adquirió Axtel en diciembre pasado, esto luego de que la empresa regiomontana vendiera su negocio de fibra óptica del segmento masivo a Televisa, reporta el diarioMilenio.

El sitio Downdetector señala que las fallas en servicios de internet se concentran en la zona metropolitana de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Además, reporta que 97% de las intermitencias ocurren en el servicio de internet y solo 1% en servicios de telefonía.

En el caso de Telmex, las fallas reportadas son para servicios de telefonía e internet.

Principalmente, los reportes se concentran en CDMX, Guadalajara, Puebla, Tijuana, Monterrey y Puebla.

Downdetector dio a conocer que las fallas en el servicio de internet de TotalPlay ocurren principalmente en Ciudad de México, Villahermosa, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guadalajara, Tuxtla Gutiérrez y Monterrey.

Quejas de usuarios por fallas en servicios de internet

A continuación, te compartimos algunos mensajes de usuarios afectados por las fallas en servicios de internet.

@izzi_mx Hola. Su teléfono de soporte técnico me informa que han detectado falla de servicio en la zona. No puedo creer que constantemente ocurra eso. Soy profesor y he tenido que cancelar varias clases debido a esto, no es justo. Además ustedes cobran puntual y los retrasos ¿No? — Ive March (@IvanMic07551748) February 10, 2021

@ayudaizzi señores de izzi ¿hasta cuándo van a reestablecer el servicio? Empezó intermitente a las 14 hrs y ahora es peor. No han arreglado nada. No me pidan DM contesten a todos los usuarios que estamos haciendo el reclamo en forma general. — Juan Carlos Aguilar (@Johanesagn) February 10, 2021

Mi Internet de @izzi_mx @ayudaizzi esta fallando desde la mañana en Zapopan y como siempre que falla no contestan, pero para cobrar están chingue y chingue a 12 días para la fecha de vencimiento no paran los mensajes de cobranza como si debiera como ahí que @Profeco @IFT_MX..?? — disfrutando la vida (@pererick1) February 10, 2021

@izzi_mx @ayudaizzi con la peor calidad y velocidad de internet??? NOOOO COMO CREES casi ni parece que fallas y lentitud es sinónimo del servicio de Izzi. Déjenme adivinar ¿les mando mis datos x DM y reinicio mi módem Verdad? Ya lo hice y sigue igual 😒 — Sam’s Club (@HeladoDeGansito) February 10, 2021

