Estos son los datos de la OMS y la Secretaría de Salud federal sobre la efectividad de la vacuna Sinovac que aplicarán a personas de entre 18 y 29 años.

A partir del próximo 27 de julio vacunarán a mayores de 18 años en CDMX con la primera dosis de CoronaVac, por lo que es importante conocer la efectividad de la vacuna Sinovac, como también se le conoce,así como sus posibles efectos secundarios.

Para hacerle paro a sus sobrinos, el tíoChilangoleyó todo sobre la vacuna Sinovac, elaborada por Sinovac/China National Pharmaceutical Group.

Aquí te contaremos sobre la efectividad de la vacuna Sinovac, cómo está hecha, sus posibles efectos secundarios y el tiempo que debe pasar entre dosis.

La información aquí presentada tiene como fuentes documentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Secretaría de Salud federal.

¿Cómo funciona la vacuna china?

México ha recibido cuatro millones de dosis de CoronaVac, que se han aplicado a adultos mayores en entidades como Puebla y Ciudad de México.

Se trata de una vacuna de virus inactivado, derivada de la cepa CZ02 de coronavirus.

Esto indica que el virus fue cultivado, cosechado y posteriormente inactivado para evitar su replicación.

Para obtener muestras del coronavirus, el fabricante obtuvo muestras de pacientes de China, Gran Bretaña, Italia, España y Suiza.

Una vez que se inyecta, el cuerpo humano reconoce las partículas y crea anticuerpos para atacar al virus, explica Jorge Baruch Díaz, de la Clínica de Viajero de la UNAM.

El especialista señaló que los virus inactivados no presentan riesgos de seguridad, ya que se modifican para no replicarse y esa modificación no puede cambiarse.

Además, esta vacuna induce la respuesta inmune no sólo contra la proteína viral S, sino contra otras moléculas de la cubierta viral presentes en este agente infeccioso.

¿Cuál es la efectividad de la vacuna Sinovac?

La OMS señala que la vacuna china tiene una efectividad superior a 50%.

“En un gran ensayo internacional de fase III realizado en Brasil se observó que la administración de dos dosis de esta vacuna, separadas por un intervalo de 14 días, protege con una eficacia de 51% contra la infección sintomática por el SRAS-CoV-2; 3”.

Además, el medicamento es efectivo para prevenir los casos graves de covid-19.

“En cuanto la prevención de covid-19 grave y de la hospitalización a los 14 días de administrar la segunda dosis, la eficacia de la vacuna fue del 100%”, detalla la OMS.

Sin embargo, al hablar de la efectividad de la vacuna Sinovac, también debemos tomar en cuenta las nuevas variantes de covid-19.

Un estudio realizado en Brasil muestra que la efectivdad de la vacuna Sinovac es de 49.6% contra la variante P.1, conocida como cepa brasileña.

Además, los resultados muestran que la efectividad de la CoronaVac es de 49.6% tras administrar al menos una dosis y de 50,7% dos semanas después de la segunda dosis.

Hasta ahora, la OMS no tiene datos completos sobre la efectividad de la vacuna Sinovac.

Esto debido a que no se dispone de datos completos sobre el efecto de la vacuna CoronaVac en la transmisión del SARS-CoV-2.

Otro estudio sobre la efectividad de la vacuna Sinovac realizado en Indonesia establece una eficacia de 65%, mientras que Turquía informó de una efectividad de 91.25%.

Debido a que los ensayos de esta vacuna se realizaron antes de que la variante Delta se expandiera en varios países, actualmente no existen datos sobre su efectividad contra esa cepa.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna?

La Secretaría de Salud federal indica que la vacuna consta de dos dosis.

También precisa que el tiempo entre cada una de las dosis puede ser de entre 4 y 5 semanas.

Sobre los efectos secundarios de la vacuna, las autoridades federales señalan como posibles reacciones los siguientes síntomas: dolor, hinchazón y enrojecimiento en el sitio de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, muscular y de articulaciones, fiebre, diarrea y escalofríos.

La aplicación de la vacuna CoronaVac en México se autorizó el 9 de febrero pasado.