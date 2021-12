A través de redes sociales, se denunció un caso de discriminación en el parque La Mexicana, por parte de los guardias que resguardan el lugar.

La personas usuaria @GennTaft señaló en su cuenta de Twitter que los guardias del parque la escolataron hasta la salida del parque tras impedir que se tomara fotos con su celular.

Los policías le señalaron que tenía que pedir permiso para sacarse fotos “disfrazada de mujer”, relató en su red social.

“Uy hermanas, los guardias del parque “La Mexicana” me acaban de sacar escoltada del parque xq me iba a tomar una foto ahí con mi cel y tengo que pedir permiso para poder sacarme fotos “disfrazada de mujer” en unos momentos les subo el video de como hasta me escoltaron a la salida”, tuiteó.

Posteriormente compartió un hilo de videos donde los guardias comentan que no puede tomarse las fotografías, aludiendo a su vestimenta

“Solitos se anticiparon a mi vestimenta y que llevaba una cámara para atreverse a molestarme con argumentos sin fundamentos”, expuso en su red social.

Mientras los guardias le insisten en que no puede tomarse fotos, la persona argumenta que el parque es público y que cualquiera puede tomarse fotografías con su celular.

“Aquí se muestra como no dejaron de acosarme hasta que me salí del parque A PESAR de que me retiré de buena manera”, indica en uno de los videos compartidos.

Posteriormente, muestra el reglamento del parque y señala: “¿Dónde dice en esta hoja q NO pueden tomarse fotos “hombres disfrazados de mujeres” como el se refirió a mi?”.

Ante la difusión de estos hechos, El Consejo para prevenir y eliminar la discriminación (Copred CDMX) contactó a la persona usuaria a través de sus redes sociales y darle seguimiento al caso.