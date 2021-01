¡Este viernes es quincena! Lo mejor de la noticia es que te lllegará más dinero, esto debido al descuento del ISR, ¿de qué se trata?

¡Ya casi! Durante la primera quincena de enero los trabajadores recibirán un poquito más de dinero, esto a causa del descuento del ISR (impuesto sobre la renta), el cual fue actualizado.

En cada pago que te dan se retiene cierto porcentaje correspondiente al ISR; para este año se te descontará menos, es decir que recibirás un poco más de efectivo.

De acuerdo con información de El Universal, la Ley del ISR especifica que se deben actualizar las tarifas cuando la inflación rebase 10% de manera acumulada. En 2020 se cerró con un nivel de 3.15%, lo cual, sumado a años anteriores, supera el 10%.

Así será el descuento del ISR

Es un hecho que esta primera quincena de enero recibirás más efectivo, ¿de cuánto se trata? ¿Es mucho dinero? David Lozada, consultor fiscal en Aleph Academy, ejemplificó en entrevista con el Financiero que a una persona con ingreso base de $6,000 se le retenía un ISR de $112.27 en 2020. Con la actualización para 2021, se le retendrán $84.19, es decir $28 menos.

Siguiendo el ejemplo, en el caso de una persona que gane $50,000 se le retendrán 10 mil 219, es decir $490 menos que el año pasado.

Estas nuevas tarifas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el lunes 11 de enero de 2021. El beneficio se verá reflejado en la primera quincena de enero; así que si ya te dieron tu primer pago semanal y no has visto cambio alguno, no te preocupes. Es probable que en el siguiente pago ya veas este pequeño aumento.

