Aunque hayas tenido pocos síntomas por el covid no debes volver al ejercicio sin antes hacer una prueba de esfuerzo. Acá te contamos.

Antes del covid, Laura corría varias veces a la semana al menos 5 kilómetros. Después de la enfermedad, que pasó sin muchos síntomas, correr para cruzar una calle le quitó el aliento.

Una de las secuelas del covid es la pérdida de fuerza en los músculos respiratorios, una “fatiga” que provoca una menor captación de oxígeno y que nos cansemos más.

“Para nada debemos creer que puedes seguir haciendo el ejercicio que hacías” antes del covid, sentencia el fisioterapeuta Antonio Cañete Avellaneda.

Por eso seamos algo sedentarios o aficionados a practicar deporte, después del covid el regreso a la actividad física debe ser paulatino y siempre midiendo la oxigenación y la frecuencia cardíaca, explica a Chilango el académico de la Licenciatura en Fisioterapia de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Antes de empezar…

Antes de cualquier ejercicio debes calcular tu frecuencia cardíaca máxima, que depende de tu edad.

El fisioterapeuta explica que existe una fórmula llamada Tanaka: 208 – (0.7 x edad) = Frecuencia cardiaca máxima. Con esa fórmula la frecuencia máxima de una persona de 30 años es de 187 pulsaciones por minuto.

Pero eso no significa que lleves hasta ese punto a tu corazón. Lo recomendable es no rebasar el 60-70% de la frecuencia cardiaca. Mientras que la oxigenación no debe bajar nunca de 90.

Los primeros ejercicios que debemos hacer son para fortalecer los músculos que son la base de los pulmones a través de la respiración diafragmática, que ayudará a fortalecer el músculo que está debajo de las costillas.

“El tratamiento inicial de de todo paciente post covid es acondicionar nuevamente la musculatura respiratoria antes de acondicionar, las piernas o el cuerpo en general”, señala Cañete.

Estos son algunos de estos ejercicios:

Caminar: el primer ejercicio

Una prueba de esfuerzo es el primer paso para volver a la actividad, pues nos dirá qué tanta actividad resiste nuestro cuerpo sin alterar los signos vitales.

Puedes hacer este ejercicio en casa. Pero, ojo, no lo hagas en una caminadora, pues es aparato altera tu velocidad al caminar y el tamaño de tus pasos.

Debemos caminar 6 minutos a un paso a velocidad normal con un oxímetro puesto en el dedo índice de cualquier mano. Alguien más tomará el registro cada minuto.

Si empieza a bajar la saturación y aumenta la frecuencia cardiaca o te sientes muy cansado y con falta de aire debes detenerte.

Antonio Cañete explica que es en este punto cuando se debe consultar a un fisioterapeuta para determinar qué tipo de ejercicios se deben hacer.

Sin embargo nos da una serie de tips para recuperar la vida atlética – o al menos menos sedentaria- que se llevó el covid.

Agarran condición…otra vez

Si en la prueba de esfuerzo tu saturación es buena pero te cansas a los 4 minutos quiere decir que necesitas ejercicios para el acondicionamiento físico, comenta Cañete Avellaneda.

“Todos los los organismos en general tenemos la capacidad de acondicionar nuestro cuerpo a hacer una actividad repetitiva o practicar un ejercicio y que el cuerpo se empiece acostumbrar, tardamos de tres a seis semanas aproximadamente en adaptarnos”, cuenta el académico.

Puede ser que camines esos 4 minutos que aguantaste y vayas aumentando poco a poco. La siguiente semana un minuto más y así ir aumentando. Para decir que estamos en buena condición física deberíamos lograr caminar 20 minutos sin cansarnos.

Después de ese tiempo podemos comenzar a trotar, pero leve, de 3 a 5 minutos y vigilando la frecuencia y la oxigenación. Si vemos que los signos están bien aumentar los minutos.

Otro ejercicio es comenzar a levantar poco peso usando polainas para los tobillos de un cuarto o medio kilo y cada semana, igual que con la caminata, aumentar un poco más de peso.

El fisioterapeuta Antonio Cañete agrega que lo mejor para conocer qué ejercicios te ayudarán a recuperar la condición física es acercarse a un profesional.

La UNAM cuenta con una línea de contacto 5228-9917 Ext. 2319 a la que puedes comunicarte y serás referido con un fisioterapeuta.

También puedes visitar https://fisioterapia.facmed.unam.mx/ para conocer más del tema.