El cierre de estaciones de la Línea 1 del Metrobús será escalonado y se prolongará del 8 al próximo 30 de agosto; este es el calendario.

No salgas con que no se te dijo, que no se te avisó. Habrá cierra de estaciones de Línea 1 del Metrobús.

A partir del domingo 8 y hasta el próximo 30 de agosto comenzará el cierre escalonado en la línea que va de Indios Verdes a El Caminero.

El cierre se debe a que se realizarán trabajos para cambiar las máquinas de cobro. De acuerdo con las autoridades, se instalará equipamiento nuevo, que será el más moderno del país.

Con la finalidad de afectar lo menos posible a los usuarios con el cierre de estaciones de la Línea 1 del Metrobús, las autoridades compartieron un calendario que detalla qué día se suspenderá el servicio en cada estación.

Así que ya lo sabes, a partir de este domingo tendrás que tomar precauciones para llegar a tiempo.

Calendario de cierre de estaciones de Línea 1 del Metrobús

Primero debes saber que habrá días en que se suspenda el servicio en más de una estación, por lo que te recomendamos revisar el calendario completo.

Las fechas en que se aplicará la suspensión del servicio en las estaciones de la Línea 1 son:

Estación – Fecha de cierre

Centro Cultural Universitario – 8 de agosto

San Simón – 10 de agosto

Ayuntamiento – 11 de agosto

Santa Úrsula – 11 de agosto

El Caminero – 11 de agosto

Corregidora – 13 de agosto

Fuentes Brotantes – 13 de agosto

La Joya (acceso sur) – 13 de agosto

La Joya (acceso norte) – 14 de agosto

Ciudad Universitaria – 16 de agosto

Perisur (acceso norte) – 16 de agosto

Villa Olímpica – 16 de agosto

La Bombilla – 17 de agosto

Dr. Gálvez (acceso sur) – 17 de agosto

Perisur (acceso sur) – 17 de agosto

Francia – 19 de agosto

Altavista – 19 de agosto

Dr. Gálvez (acceso norte) – 19 de agosto

El cierre de estaciones de Línea 1 del Metrobús continuará a partir del 21 de agosto, cuando se suspenda el servicio en las siguientes paradas:

Río Churubusco – 21 de agosto

José Mará Velasco – 21 de agosto

Olivo – 21 de agosto

Parque Hundido – 23 de agosto

Félix Cuevas (cuerpo sur) – 23 de agosto

Teatro Insurgentes – 23 de agosto

Nápoles – 25 de agosto

Ciudad de los Deportes – 25 de agosto

Félix Cuevas (cuerpo norte) – 25 de agosto

La Piedad – 27 de agosto

Poliforum (acceso sur) – 27 de agosto

Colonia del Valle – 27 de agosto

Poliforum (acceso norte) – 30 de agosto

Chilpancingo (acceso norte) – 30 de agosto

El cierre de estaciones de la Línea 1 del Metrobús no afectará el servicio en la parada Nuevo León.

Ahí se realizará la sustitución de equipo sin afectar el servicio, por lo que no será necesario el cierre, informó el Metrobús.