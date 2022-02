Si aún sientes los efectos que dejó el bicho en tu cuerpo, estos cursos de recuperación post-covid de la UNAM son para ti.

El Centro de Estudios para el Uso de la Voz (CEUVOZ) diseñó el taller Respira México, para que el paciente post-covid recupere su capacidad pulmonar y fortalezca su aparato respiratorio.

En un inicio, los talleres eran impartidos por Teatro UNAM, sin embargo estos tuvieron una alta demanda. éstos eran impartidos en grupos de 20 a 25 personas, por lo que el cupo era limitado.

Para poder beneficiar a un mayor número de personas, Teatro UNAM y CEUVOZ, en conjunto con TV UNAM, diseñaron 10 cápsulas.

Los especialistas en técnica vocal y respiratoria seleccionaron aquellos ejercicios que por su claridad y facilidad de ejecución aportan beneficios a todo aquel que esté padeciendo las secuelas de la enfermedad.

Cada una de las cápsulas tiene una duración de entre 10 y 15 minutos. En ellas dos guías llevan de la mano al espectador para que este pueda realizar los ejercicios de una manera clara y eficiente.

De acuerdo con especialistas de la máxima casa de estudios, entre las secuelas de covid más comunes están la fatiga y disnea, que es la sensación de falta de aire, incluso hay pacientes que pueden durar hasta un año con estas.

También señala que lo ideal es que todos aquellos que hayan padecido covid tienen que acudir con un especialista, ya sea un neumólogo o internista, para revisión sin importar la gravedad de su caso.

Esto debido a que si tuvieron Covid-19 y no fueron tratados –son pacientes leves o moderados, que se atendieron en casa, no necesitaron oxígeno y no se hicieron un chequeo posteriormente– tienen más riesgo de que en caso de reinfección se vean afectados sus pulmones, ya que el órgano pasó por una neumonía u otro padecimiento dependiendo de la gravedad de su caso.

Cápsulas de recuperación post-covid de la UNAM