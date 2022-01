Que si la medicina milagrosa, que si las vacunas te enferman, seguro estos y otros mitos han llegado al chat familiar.

Remedios milagrosos, marihuana contra la covid, mascotas transportando el virus. Vacunas con chips y sustancias peligrosas. Desde el inicio de la pandemia han surgido muchos mitos en relación al virus, su tratamiento y su contagio.

Y aunque cada vez sabemos más sobre cómo combatir la covid, la desinformación en el chat de las tías no para de llegar.

Por eso te aclaramos siete mitos sobre la covid.

¿Medicinas y sustancias que curan la covid?

El mito sobre sustancias milagrosas contra la covid es de los más viejos en lo que va de la pandemia. Pero se resiste a irse.

El dióxido de cloro, la hidroxicloroquina, la ivermectina – que aún es recetada por algunos médicos – se hicieron famosas por supuestamente combatir la covid.

Sobre el dióxido de cloro la OPS señaló que no se recomienda la ingesta de ningún producto a base de dióxido de cloro o clorito de sodio “porque no hay evidencia sobre su eficacia y la ingesta o inhalación de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos”.

“Mucha gente se hace daño, por ejemplo, con el dióxido de cloro. Esa falsa sensación de protección que da no es saludable, expone a las personas más que cuidarlas”, comenta la investigadora del Instituto de Biotecnología.

¿Consumir marihuana ayuda contra la covid?

Que la marihuana era buena para combatir la covid se difundió en redes sociales. Pero esto no es como lo pintan.

Es verdad que una investigación publicada en el Journal of Natural Products señala que dos ácidos de la cannabis pueden unirse a la proteína espiga del SARS-CoV-2 y afectar el proceso del virus para infectar a las personas.

Pero el consumo de marihuana no te ayudará a combatir ni prevenir la covid.

“Hay que contagiarnos todos porque ya es leve”

También se ha dicho que si esta variante es más leve, deberíamos contagiarnos todos de una vez.

Pero Susana López Charretón, especialista en virología y miembro de El Colegio Nacional explica a Gaceta UNAM que esta variante se ha esparcido como pólvora.

“Estamos viendo que parece más leve porque hay más personas vacunadas, pero eso no quiere decir que necesariamente no la pasarás mal. Sigue siendo una ruleta rusa; todavía no la tenemos totalmente medida, no hemos calculado como evolucionará cada quien”, explica la académica de la UNAM.

“Eso de que vamos todos a infectarnos es una ruleta rusa. A cualquiera puede irle mal”, agrega.

Es mejor la inmunidad si me da covid que la vacuna

Este mito va ligado a la idea de contagiarnos todos. Es cierto que si te contagias, tras superar la enfermedad tendrás inmunidad natural, pero esta no es mejor que la protección que te da una vacuna.

De acuerdo con los CDC es más segura y confiable la inmunidad que te da una vacuna pues genera una respuesta inmune más predecible que la infección.

Un estudio de los CDC reveló que las personas que ya tuvieron covid y no se vacunan tienen 2 veces más probabilidades de volver a infectarse de covid que las que reciben la vacuna completa después de su recuperación.

Así que aunque contagiarte te da “inmunidad natural”, el nivel de protección puede variar dependiendo de la gravedad del caso, el tiempo transcurrido desde la infección y la edad.

Las vacunas no te enferman ni dan resultados positivos en la prueba

Las vacunas pueden causarte síntomas como fiebre, dolor o cuerpo cortado, pero eso no significa que ésta te haya causado covid.

Esta reacción de tu cuerpo, explican los CDC, es parte de la respuesta del sistema inmune al momento que reconoce y combate el virus de la covid. En otras palabras, es tu cuerpo generando protección.

Tampoco es verdad que si te vacunas y te haces una prueba de antígenos o PCR salgas positivo. Solo podrías dar positivo a una prueba de anticuerpos, éstas indican si tuviste una infección previa y ya tienes una protección ante la enfermedad.

El pelo de mi mascota transporta covid

Hay hongos y bacterias que sí son transportados por el pelaje de las mascotas, pero según los Centros de Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) no hay evidencia de que eso pase con los virus, incluida la covid.

Entonces no hay evidencia de que se pueda propagar a las personas desde la piel, el pelaje o el pelo de las mascotas.

La conspiración de las farmacéuticas

Susana López Charretón, especialista en virología, explica que otra idea que ha proliferado es que la pandemia es un negocio de las farmacéuticas.

“Que es un negocio para quienes desarrollaron las vacunas, pues sí, no las están regalando; pero no imagino que esto pudo haber sido diseñado para hacer negocio. Además, se han hecho esfuerzos con los antivirales y las vacunas para que se empiecen a producir a menores costos en otros países. No es sólo negocio.

