¿Te toca el refuerzo de Sputnik? Acá las razones por las que esta vacuna podría protegerte contra la variante ómicron, de acuerdo con estudios y especialistas.

A partir de este lunes 31 de enero comienza la aplicación del refuerzo a personas de 40 a 49 años en la ciudad, quienes serán inmunizados con la vacuna rusa.

Eduardo Clark, director de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública explicó que esta vacuna es la más aplicada en la CDMX, con casi 3 millones de personas que la han recibido y, de acuerdo con los datos de hospitales, ésta ha sido tan efectiva como el resto de las vacunas aplicadas.

Otro punto a considerar, de acuerdo con Clark, es que Sputnik es una vacuna de vector viral similar a AstraZeneca y Jhonson & Jhonson. Cuenta con estudios publicados en revistas de prestigio como The Lancet que muestra su seguridad y eficacia.

También ha sido aprobada por la Cofepris para combinarse con otras vacunas, explicó el funcionario en su cuenta de Twitter.

Y si aún no te convence, un estudio publicado recientemente demostró que Sputnik muestra buenos resultados para incrementar la protección al usarse como refuerzo, especialmente contra la variante ómicron.

En dicho estudio, el cual puedes consultar AQUÍ, se midieron los anticuerpos neutralizantes de quienes fueron revacunados con Sputnik V y Sputnik Ligth.

Los resultaros demostraron una protección de 7.13 veces contra la variante ómicron. Además se demostró que la protección es mayor para quienes fueron revacunados, que para quienes solo tienen las dosis iniciales de esta vacuna.

Además, otro estudio realizado por el Instituto Italiano Spallanzani encontró que Sputnik proporciona el doble de protección contra la variante ómicron en comparación con la vacuna de Pfizer.

“La vacuna contra el coronavirus Sputnik V demuestra más de 2 veces más títulos de anticuerpos neutralizantes del virus contra la variante ómicron que 2 dosis de la vacuna Pfizer”, señala el estudio.

