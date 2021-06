Autoridades del Gobierno de la CDMX anunciaron que darán un apoyo económico para empacadores que se quedaron sin trabajo.

Este viernes 11 de junio se dio a conocer que se dará un apoyo económico para empacadores de la Ciudad de México que perdieron su trabajo.

Además de este apoyo, se les reubicará en otros supermercados (si así lo desean) a fin de que puedan seguir trabajando.

Así lo detalló Fadlala Akabani, secretario de Desarrollo Económico de la CDMX, en entrevista con Telediario. Explicó que este apoyo surge después de que grupo Walmart decidiera no renovar su relación contractual con los empacadores.

De esta manera se entregará un apoyo económico a empacadores durante dos meses. Cada mes recibirán $2,200.

Este apoyo está exclusivamente dirigido a personas de la tercera edad que trabajaban como empacadores en dichas tiendas de autoservicio.

“Tenemos un convenio con INAPAM; tiene una relación de todos los adultos mayores empacadores que laboran en todo el país, en este caso Walmart a nivel nacional decidió no desarrollar nuevamente esta relación, por lo tanto lo que me a mí me corresponde en la CDMX lo estamos atendiendo y los ayudamos a que se reincorporen en otras tiendas de autoservicio”, explicó el funcionario.

En total 4 mil 500 adultos mayores trabajaban como empacadores en dicho grupo, de los cuales 2 mil 219 han pedido volver a trabajar.

Fadlala Akabani recalcó que además del apoyo económico que se les dará, también buscarán reubicarlos en otros supermercados para que puedan seguir trabajando.

La dependencia ya cuenta con el nombre y contacto de las personas afectadas por esta decisión, por lo que en los próximos días se les estará entregando el apoyo.

Por último anunció que también se brindarán apoyos a comerciantes que se vieron afectados por el incidente ocurrido en la Línea 12.