Estos primos y hermanos, se llevan tan chido que hasta hicieron una banda. Conoce a Primo Son, la mezcla perfecta de indie y folklore mexicano.

Tomarse un break de la familia es algo con lo que muchos sueñan. Y es que siendo honestos las relaciones con nuestros seres más allegados pueden ser agotadoras. No obstante existen relaciones entre familiares que trascienden y se convierten en grandes proyectos.

De hecho bandas como; AC/DC, Arcade Fire, Beach Boys, Bee Gees, Devo, Kings of Leon, Radiohead, Selena y Los Dinos, The Carpenters, The Jackson 5, The Kinks, The Proclaimers, Van Halen y Oasis, son el fiel testimonio de que cuando de música se trata, todo es mejor en familia.

En México este fenómeno por supuesto que se ha replicado y aún hoy en día es común que las familias formen grupos musicales que de igual manera han trascendido en el mundo.

Tal es el caso de Los Ángeles Azules o Primo Son, esta última banda conformada por primos y hermanos.

Primo Son: todo es mejor en familia

Primo Son es una banda, originaria de Aguascalientes y la CDMX; está integrada por los hermanos y primos; Rodrigo y Joaquín Ogarrio, Manuel y Nicolás Manterola y Pedro Reynoso.

Desde sus inicios, allá en 2017, Primo Son se ha ido posicionando poco a poco como uno de los talentos emergentes más reconocidos de nuestro país gracias a los sonidos que fusionan como el son jarocho, la cumbia y otros sonidos regionales que enriquecen la música folclórica de México.

Además cuentan, en su haber, con interesantes colaboraciones con toda clase de artistas y bandas, como Zoé y Moderatto.

Primo Son es un proyecto diferente a todo lo que conocemos justamente porque voltea a ver y abraza las raíces de nuestra música la cual está llena de interesantes contrastes como ritmos alegres y letras profundamente tristes, picaronas o con doble sentido.

En vivo en el Lunario

En 2017, Primo Son, grabó tres sencillos que contaron con la colaboración de Chucho Báez, de Zoe, y Jenny Ball, de Jenny and the Mexicats. Ese mismo año la banda conoció a Moderatto, y un año después abrieron uno de sus conciertos.

Para 2019 las cosas pintaban favorables para Primo Son, que además de ser elogiados por algunos integrantes de Los Fabulosos Cadillacs, se preparaban para su primer gran concierto. Sin embargo la pandemia echó para atrás todos sus planes y proyectos.

Pero no hay mal que por bien no venga y para 2020 sacaron su primer material discográfico: Yo Lo Que Quiero es Romper la Piñata; mismo que finalmente podrán presentar el próximo 26 de febrero de 2022 en el Lunario en punto de las 20:00 hrs.

Los boletos ya se encuentran a la venta en las taquillas del recinto o través del Sistema Ticketmaster les dejamos su link de confianza para que los compren de una vez.

