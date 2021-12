Por: Editorial M&E

Paul McCartney es por sí mismo una institución en cuanto a música se refiere. El cantante, compositor y músico no sólo fue integrante de la que es quizá la banda más importante de la época contemporánea: The Beatles.

McCartney además fundó The Wings. Una agrupación, que según el propio cantante siempre estuvo infravalorada y constantemente era comparada con un intento funesto de la banda de la que también fueron parte Lennon, Harrison y Starr.

De hecho algunos discos de The Wings como Back to the Egg; último de la banda, fueron considerados un desastre por algunos viejos fans del cuarteto de Liverpool.

No obstante antes de creer que en verdad su proyecto realmente era malo; McCartney se dio cuenta que su banda contaba con la admiración de grandes músicos como David Bowie.

En una entrevista incluso Paul reconoció que cambió de opinión sobre Back to the Egg cuando se sentó a charlar seriamente con Bowie sobre música. Y cuando se convirtió en el álbum más escuchado en Estados Unidos.

El primer álbum de The Wings

Pero antes de este álbum, el séptimo y último de The Wings, estuvo el primero; Wild Life, mismo que significó para McCartney un nuevo inició, lejos de la sombra de The Beatles y John Lennon. Wild Life fue publicado por la compañía discográfica Apple Records (la misma que produjo a The Beatles), el 7 de diciembre de 1971.

Con motivo del 50 aniversario Paul McCartney y The Wings anunciaron el pasado 7 de diciembre de 2021; un día antes del aniversario luctuoso de John Lennon, la reedición del LP con el que hicieron su debut.

Acostumbrado a trabajar en un ritmo acelerado; pero no por ello con menor calidad. Paul McCartney y The Wings grabaron Wild Life en poco más de una semana. Con más de la mitad de las 8 canciones que lo integraban logradas en una sola toma.

El resultado fue un éxito avasallador que logró colocarse dentro del top10 en Estados Unidos y llamar la atención en el Reino Unido gracias a todos los sonidos que este álbum recogía.

Ahora, 50 años después y lejos de los dolidos fans de The Beatles, Wild Life de The Wing verá nuevamente la luz el próximo 4 de febrero de 2022 como una edición limitada. Así que no te quedes fuera y ordena tu edición de 50 aniversario de Wild Life aquí.

