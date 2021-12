El personaje de Stranger Things que ya nadie lo recuerda fue uno de los peores para trabajar, o al menos eso dijo el mismo Jim Hopper.

Por: Editorial M&E

Temporada tras temporada, Stranger Things sigue teniendo al vilo del asiento a los fans que aman las cosas extrañas que pasan en Hawkins.

La cuarta temporada se estrenará en el verano del 2022, pero sin señales de que aparezca el personaje secundario más difícil de la primera temporada, Chester.

¿Quién es Chester en Stranger Things?

Los lomitos y los michis en las tramas de las series y las películas son cruciales para explicar ciertas escenas claves.

Chester de Stranger Things fue el lomito propiedad de la familia Byers que trató de avisarle al Jefe Hopper sobre el último lugar de la casa donde Will Byers intentó esconderse y fue secuestrado por el Demogorgon.

Pese a que la participación de Chester en la historia solo se dio en cuatro capítulos de la primera temporada, se convirtió en un personaje de acompañamiento para el hijo de Joyce Byers.

Sin embargo, también fue bastante fácil de olvidar, pues seguro que más de uno siguió la trama sin preguntarse siquiera si el perrito viajó también al Upside Down o si fue comido por los furiosos Demodogs.

Durante la Strange Con del 2018, el actor Noah Schnapp que interpreta a Will Byers contó en una conferencia que Chester no sobrevivió a los eventos de la primera temporada y quizás en la tercera temporada se incluiría una tumba con su nombre para dar por terminado con el personaje, cosa que que no sucedió.

El peor actor para trabajar

David Harbour confesó hace algunos años que las escenas más difíciles de grabar en Stranger Things fueron aquellas en las que Chester participó.

Pero… ¿por qué si los lomitos son tan agradables?

Resulta que el perro no estaba adiestrado correctamente por lo que grabar una escena con él era un asunto casi interminable, incluso en una ocasión el actor tuvo que abandonar el set de filmación debido a que Chester no quiso cooperar para terminar de grabar algunas escenas de investigación del Jefe Hopper.

Harbour llegó a catalogar a Chester como “el peor actor para trabajar”, y recientemente lo volvió a confirmar durante una entrevista para el canal de Youtube, First We Feast, en donde aseguró que pidió a la producción que pensarán muy bien en desaparecer el personaje del perro de la historia.