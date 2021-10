¡Se viene la Cicletada de las Niñas! ¿De qué va este evento y cuándo será? Aquí te lo decimos, además de por qué es importante asistir.

Originada en Chile, la Cicletada de las Niñas se lleva a cabo en varias ciudades de Latinoamérica. Este año, regresa a la Ciudad de México para su segunda edición. Si vas, además de pasar un buen rato, ayudarás a la visibilización femenina y su derecho al uso de espacios públicos. Aquí te va toda la información.

Así será la rodada de las niñas, mujeres y disidencias

¿En qué consiste esta rodada?

Se trata de una actividad gratuita cuyo fin es darle visibilidad y participación a niñas, mujeres y disidencias (niñes transgénero, mujeres trans, lesbianas) en espacios públicos, y a bordo de bicicletas. Es organizada y autogestionada por un grupo de voluntarias.

Para comenzar, las protagonistas aquí son las niñas. Ellas y sus acompañantes recorrerán aproximadamente 4 km., a marcha lenta y en grupo. Será un evento seguro, pues colectivos de ciclistas ayudarán a bloquear los cruces a su paso y auxiliar en lo necesario.

Si la niña que asistirá no tiene bicicleta, puede llevar su triciclo o patines. Como irán despacio, nadie se quedará atrás. Y en el caso de que alguna pequeña se canse en el camino, puedes llevarla directo al punto de llegada.

OJO: No pueden asistir hombres hetero, a menos que no haya nadie más que pueda acompañar a las niñas. Las organizadoras aseguran que no es que se les excluya, pero todo gira alrededor de las niñas, mujeres y disidencias.

¿Qué más habrá si vas a la cicletada de las niñas?

Al término de la rodada habrá diferentes actividades en el Parque La Bombilla, ubicado en la zona sur de la Ciudad de México. Algunas serán yoga-emociones, pintacaritas, baile, taller de stencil y libroclub, y podrán participar niñas de entre 3 y 15 años.

Para conocer más detalles sobre este evento, su creación e impacto, puedes ver el Instagram Live con la creadora, la chilena Mapapo, en @cicletadadelasninas_cdmx. Conéctate este 22 de ocubre, a las 5:00 p.m.

Fecha, horario y puntos de partida

La Cicletada de las Niñas será el domingo 24 de octubre. El horario de inicio es 9:00 a.m. Se calcula que las actividades extra comenzarían alrededor de las 10:30 a.m., y todo podría terminar aproximadamente a la 1:00 p.m.

El recorrido tendrá varios puntos de salida simultánea: Metro Copilco (frente al Burguer King) y Parque Hundido (en la Plaza Dolores del Río). El punto de llegada es el Parque La Bombilla, en San Ángel.

Importante: Si no vas en auto, puedes llegar a los puntos de salida utilizando las bicis de la Red de Movilidad durante todo el día.

Entonces, ¿te vas a lanzar con tus hijas, hermanas, primas, sobrinas a la Cicletada de las Niñas para ejercer su derecho al uso de espacios públicos? Sólo no olvides llevar cubrebocas y gel antibacterial.