Si eres fan de Buzz Lightyear, de Toy Story, ahora conocerás la historia de quien inspiró el personaje. Checa el trailer de la cinta animada.

Era 1995 cuando conocimos a un juguete de astronauta llamado Buzz Lightyear en la película animada Toy Story. Él y su compañero, el vaquero Woody, nos han hecho reír y llorar con sus aventuras y amistad. Pero ahora es turno de conocer la historia detrás de quien sirvió de inspiración, y para comenzar ya salió el trailer de su película, Lightyear.

Lightyear nos llevará “al infinito y… más allá”

¿De qué va la película de Buzz Lightyear?

Así es, de acuerdo con declaraciones del director Angus McLane a Entertainment Weekly, “esta es la película de Buzz Lightyear. Es el personaje pero como guardián del espacio, no como el juguete”. Y es que en redes sociales ya se veía confusión pensando que era lo segundo.

Así pues, en el tailer de Lightyear vemos al hombre, en versión animada, ponerse el traje de astronauta y subirse a su nave. Comienza su propia aventura, llena de imágenes por el universo, mundos alienígenas, y hasta un robot del que aprende sobre viajes espaciales. Y, sí, también está su ya famoso atuendo verde y blanco.

Al final escuchamos cómo él y una compañera llamada Alicia dicen parte de una de las frases más icónicas del cine: “Al infinito y…”. Habrá que esperar hasta el verano de 2022, o un nuevo trailer, para escucharla completa y saber más.

Por cierto, este avance está apropiadamente musicalizado con una de las canciones más clásicas del rock: “Starman”, del ya desaparecido artista británico David Bowie.

La aterradora teoría sobre Joe y Theo de la serie You que no viste venir

Chris Evans será la voz del astronauta

En las películas de Toy Story era Tim Allen quien le daba voz al astronauta, pero en la historia de origen Lightyear escucharemos a Chris Evans. Noticia que fue anunciada por Disney desde diciembre pasado, y que el actor aseguró lo tenía sonriendo sin parar. Ahora, por medio de un comunicado de prensa, dice:

“La frase ‘sueño hecho realidad’ se usa mucho, pero nunca había significado más en mi vida. Cualquiera que me conozca sabe que mi amor por las películas animadas es profundo. No puedo creer que puedo ser parte de la familia Pixar con estos artistas verdaderamente brillantes que cuentan historias como nadie más. Verlos trabajar es nada menos que magia. Me pellizco cada día”.

Lightyear tiene como fecha de estreno el 17 de junio de 2022. ¿Listos para volver a decir “al infinito y… más allá”?