Por: Editorial M&E

Octubre es el mes perfecto para disfrutar de películas de terror y suspenso. Esta es la tercera y última parte de nuestras recomendaciones disponibles en streaming y como en esta edición llegamos a la noche de All Hallows ahora si van nuestro top 11 (sin orden) para olvidarnos de dormir o tener pesadillas por semanas. Horrortubre Ends

1. Rosemary’s Baby (Disponible en Pluto TV y Amazon Prime)

Horrortubre ends

Hay toda una historia de terror fuera de esta película. La cual además fue la inspiración para muchas historias relacionadas con el tema de esta adaptación de la novela de Ira Levin.

Por primera vez en la vida Roman Polanski tenía un presupuesto decente para hacer una película y eso le ayudó a buscar lugares como el mítico edificio Dakota en Nueva York.

Se piensa que de este edificio, habitado por Aleister Crowley, salió una maldición que afectó a muchos de los participantes de la película y otras personas que vivieron ahí como John Lennon.

Desde separaciones amorosas, hasta el asesinato de Sharon Tate en manos de los seguidores de Charles Manson. El Bebe de Rosemary está atascado de incertidumbre dentro y fuera de la historia. Es complicado entender algunas cosas y de ahí viene el gran éxito y terror de este clásico.

2. Midsommar (Disponible en Amazon Prime)

Horrortubre ends

La segunda película de Ari Aster va más allá del género del terror. En realidad, es un cuento de sanación a través de un viaje de tradiciones desconocidas y el bautismo de una cultura que ve la vida desde una perspectiva que podría parecer muy cruda pero correcta.

Al igual que Hereditary está plagada de easter eggs que anticipan elementos de la historia y repasan cíclicamente los simbolismos de liberación de la protagonista. Los colores, la música y la fotografía son perfectas. Tiene momentos hilarantes que chocan de golpe con cosas perturbadoras pero estéticamente increíbles.

La historia queda dispersa, hay mucha incertidumbre sobre muchas cosas y eso la hace entrar en el género del “terror”. Sin embargo, es una historia muy bonita de desintoxicación, desprendimiento y del respeto a la vida y la familia.

3. Halloween III: Season Of The Witch (Disponible en Amazon Prime)

Horrortubre ends

La tercera parte de esta película era el camino que John Carpenter quería darle a Halloween. Desafortunadamente el éxito no existiría sin Michael Myers.

Así que en la cuarta entrega el “Boogeyman” regresó para atormentar al pueblo de Haddonfield. Halloween III se ha convertido en una favorita para los amantes del cine de terror por su temática surrealista, mágica y aventurada.

Una empresa está haciendo unas misteriosas máscaras que todos los niños desean puesto que aparecen en la tele todo el tiempo con un comercial horrible pero pegajoso. Esas palabras definen a la perfección y sin muchos spoilers esta joya dirigida por Tommy Lee Wallace.

4. Us (Disponible en Netflix)

Horrortubre ends

Jordan Peele es un genio de la comedia y ahora ha demostrado que es un dios del terror. Su paso por Comedy Central junto a Keegan-Michael Key tenía pequeños sketches que demostraban un poco de la obsesión de Jordan por lo desconocido y aterrador.

Constantemente hacía referencias a clásicos como La Dimensión Desconocida, El Resplandor, El Silencio de Los Inocentes, entre otras. Jordan Peele ha utilizado al cine de terror como un vehículo para hablar sobre racismo e injusticia en los Estados Unidos.

En Us el director crea una historia de terror que empieza en una playa y unos doppelgangers que retuercen las vacaciones de la familia Wilson. Una de las mejores cosas del cine de Jordan Peele es que tiene ciertos guiños en los que parece que muchas cosas de su trabajo desde Key & Peele está interconectado en el mismo universo.

5. Zombieland (Disponible en Netflix)

Horrortubre ends

Recientemente, Ruben Fleicher ha estado en boca de todos por la secuela de Venom y su Carnage Marcelo.

Sin embargo, en 2009 hizo una de las mejores comedias de zombies de la historia. No hay mucho criterio detrás de esa declaración, pero cualquiera que cuestione que una película de zombies con Bill Murray es mala no merece tener el manual de supervivencia zombie de Columbus.

La película gira en torno a la clásica esperanza de encontrar un lugar seguro para sobrevivir y tal vez esperar la cura o la solución para el apocalipsis zombie. Poco a poco los personajes que son nombrados por su lugar de origen, van dando a conocer su vida antes de tener que sobrevivir matando con double-tap a los caminantes.

Emma Stone, Woody Harrelson, Abigail Breslin y Jesse Eisenberg son un cuarteto más icónico que el de Liverpool. Rankean muertes de la semana, van creando su manual y tienen momentos heroicos como para ver tradicionalmente la película a cada rato.

6. Los Pájaros (Disponible en HBO Max)

Horrortubre ends

Un clásico de clásicos en el mundo del terror. Alfred Hitchcock es uno de los grandes genios que definieron temas y maneras de abordar el terror.

Afortunadamente tenemos plataformas de streaming que se han preocupado por añadir a su plataforma algunos momentos esenciales en la historia del cine.

En esta película parvadas iracundas aterrorizan a Bodega Bay en San Francisco. La película se basó en un cuento corto de Daphne Du Maurier, pero se reconstruyó la historia por completo, dejando atrás el primer relato.

7. Maligno (Disponible en HBO Max)

Horrortubre ends

Uno de los errores que cometió esta película es haberse jactado de ser un tributo a los gialli italianos. Un género de suspenso y horror muy característico de aquel país.

Se dice que las referencias son muy directas a Brian de Palma y Dario Argento. Así que la crítica la destrozó un poco porque en realidad esas referencias son más superficiales. La película mezcla un poco de eso con el terror clásico de los 90 y una evolución del slasher más puro como Michael Myers.

Pero si se toma desde ahí, el regreso de James Wan al terror es muy divertido e imperdible. James Wan es conocido por Saw y El Conjuro así que es garantía de jumpscares y un poco de sangre de más en la pantalla.

8. Velocipastor (Disponible en Amazon Prime)

Horrortubre ends

Una de las joyas del cine basura. Una mezcla sin sentido y de muy bajo presupuesto de un Pastor que se puede convertir en dinosaurio y pelea contra ninjas narcotraficantes para salvar el día en el nombre de Jesucristo.

Bueno, es una jalada tremenda, ya sabemos. Pero el halloween también se trata de eso un poco, ¿no? Es de esas producciones que son tan pero tan basura que terminan siendo épicas. Hay muchas vídeo reacciones en internet de esta historia por si te da flojera o curiosidad. Pero sin duda vale la pena ver todo el sinsentido que se arma de una película sin pies ni cabeza.

10. Shaun Of The Dead (Disponible en Amazon Prime)

Horrortubre ends

Otra de las grandes joyas de la comedia zombie, cada chiste, cada interacción y cada escena son completamente hilarantes.

La selección músical no se queda para nada atrás. Es una película tonta y tremendamente inteligente a la vez. Muy al estilo del humor inglés tipo Monty Python, the IT Crowd o Mr. Bean.

Al mismo tiempo la película se burla de las películas de zombies y de la sociedad estadounidense y la cultura del terror. TOP imperdible.

11. Blade (Disponible en HBO Max)

Horrortubre ends

Muchos años atrás cuando no había ni cerca la idea de multiversos o de que los superhéroes eran un negocio multimillonario.

Stephen Norrington trabajó con Wesley Snipes en Blade. Uno de los superhéroes menos valorados en esta nueva era del MCU. Blade trabaja por su cuenta y destruye vampiros a diestra y siniestra con su espada y sus movimientos de dios.

Logró tener un par de secuelas que no decepcionan en absoluto. Blade está a punto de tener su propio remake pero definitivamente está en la historia como una de las pioneras de Marvel en la que el actor absorbe por completo al personaje y lo hace suyo.

El Pilón: Midnight Mass

Horrortubre ends

Es una serie de Netflix publicada en 2021 del director Mike Flanagan. El creador, se está convirtiendo en el favorito de la plataforma para este tipo de contenidos. Pero parece que conforme hace nuevas entregas Mike Flanagan hace cosas mejores.

Midnight Mass es un enfrentamiento a la cara del terror actual, el susto fácil y la sangre a borbotones. Es lenta y hay monólogos complejos, debate y discusión. Y es perfecta. El jump scare no es el medio sino el premio.

El miedo es muy satisfactorio y el cuento te va envolviendo en un mundo mágico-trágico y cautivador en el que la incertidumbre hará que conforme pasen los días pienses que pasó después del último capítulo de la serie. Es una serie imperdible.

Horrortubre: 31 películas de terror imperdibles Pt.2

Horrortubre: 31 Películas de terror imperdibles Pt.1