Ha llegado el momento más importante del año horrortubre, ¡La temporada de horror! y cómo calendario de adviento del mal te tenemos preparado una lista con 31 películas increíbles, medio trashy y divertidas para disfrutar de aquí a la noche de brujas.

1. Hereditary (2018) disponible en HBO Max

Una película reciente del director y servidor más reciente de Paimon, Ari Aster. Esta película tiene ligeros detalles que cuando los descubres te ponen los pelos de punta, Mucho más allá de los jumpscares que son el susto barato, Hereditary construye un cuento de fantasía pero con la médula de los que reinan allá abajo.

2. Tremors (1990) disponible en Netflix

Un clásico del Canal 5, esta película no da nada de miedo, pero es piedra angular para los amantes del terror que nacieron en los años 90. Un desierto, Kevin Bacon y lombrices mutantes devora-todo. Me parece que no necesitan, más explicación. Se ha convertido en una especie de película de culto que ha llegado a tener nuevas versiones en series, películas y hasta videojuegos.

3. Train To Busan (2016) disponible en Netflix

El Juego del Calamar se ha convertido en el contenido más visto en la historia de Netflix apenas a unos días de su estreno. Sin embargo la popularidad de los programas y películas coreanas tiene un rato cocinándose. Estación Zombie como se llama en español, es una película atascada de Zombies, ATASCADA, que sentó las bases del nuevo terror coreano, con efectos maravillosos y momentos donde los espacios enormes se llenan de sangre y monstruos y desesperación.

4. Siniestro (2012) disponible en Amazon Prime Video

Cuando esta película se estrenó no tuvo mucho éxito. Pasó bastante desapercibida. Sin embargo hace no mucho tiempo se convirtió en tema de conversación porque se dice que es la película más terrorífica de todos los tiempos, según la ciencia. Un programa llamado La Ciencia del Miedo, encontró que en esta película, la frecuencia cardiaca al verla aumenta rápidamente con respecto a otras películas. Esta plagada de jumpscares, pero están bien construidos. No es un susto tan gratuito sino que la película es un tributo a este tipo del terror sorpresa.

5. Gremlins 2 (1990) disponible en HBO Max

Una película terrible y adorable y terrible. La primera parte se estrenó en 1984 y la segunda en los 90. Un año en el que el cambio de década y la cercanía con el nuevo milenio provocó severos estragos en la cultura pop. Gremlins 2 es una basura kitsch que mezcla caricaturas, gremlins que cantan y a Hulk Hogan en una de las bromas más raras del cine de terror. De hecho hay un sketch de Key & Peele que lo explica.

6. Little Shop Of Horrors: Director’s Cut (1986) disponible en HBO Max

Rick Moranis, Steve Martin, Bill Murray, Ellen Greene, un musical, una planta chupa sangre alien interpretada por Levi Stubbs… La versión cantada de la original de 1960 en la que aparecía un joven Jack Nicholson. Vale mucho la pena si gustan de los musicales raros y el terror cómico existen dos versiones pero la extendida es aún más bizarra e increíble. Uno pensaría que esta película no tiene nada que de miedo pero las escenas del dentista son aterradoras.

7. Las Brujas (1990) Disponible en HBO Max

Otro ícono de una generación. Una película que demuestra que los efectos especiales modernos sólo afean al terror. Ahí está la nueva versión que pasó sin pena ni gloria. Esta película infantil tiene partes horrendas y perfectas. Las brujas son horrendas, las persecuciones intensas y la actuación de Anjelica Huston es sublime. Un año después de esta película hizo Los Locos Adams. Toda una diosa del cine halloweenesco.

8. El Juego de Gerald (2017) Disponible en Netflix

Una de las primicias más intensas e interesantes como propuesta de terror moderno. Obviamente está basada en una novela de Stephen King. Una pareja se aleja de todo para tener privacidad y disfrutar de su amor, sin embargo un juego sexual termina desencadenando una historia intensa de alucinaciones, gritos y desesperación.

9. [Rec 3] Genesis (2012) Disponible en Amazon Prime

El final de la saga Rec, la película de zombies más importante en español se dividió en dos partes Genesis y Apocalipsis. Esta es una versión que se acerca al canon de las películas de zombies estilo Shawn Of The Dead, donde todo tiene un giro cómico, medio de mal gusto y tropicalizado, o más bien, iberizado. Es muy divertida porque todo empieza a perder sentido como una serie b. ¿Una boda así? GOALS.

10. Capulina contra los Monstruos (1974) Disponible en Amazon Prime

Uno de los crossovers más bizarros del cine mexicano con los más clásicos monstruos del terror: Drácula, La Momia, El Monstruo de Frankenstein y el Hombre Lobo. Capulina pelea con varios monstruos pero este combo de mala calidad es muy gracioso por los clichés chafas y algunos chistes desde la visión de la comedia mexicana en torno a estos personajes entrañables de la temporada de Halloween.

Espera muy pronto la segunda parte de esta entrega.

