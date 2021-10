De amores tóxicos y dramas históricos, estas telenovelas mexicanas están llenas de red flags y estábamos morros para darnos cuenta.

Por: Editorial M&E

En el amor no todo es como lo pintan, sin embargo, estás telenovelas mexicanas sí que se pasaron con sus red flags. ¿Recuerdas estos 10 melodramas?

Yo compro esa mujer (1990)

Muestra que el dinero siempre podrá comprar el amor y aunque se vivan temporadas difíciles con peleas maritales, celos e intrigas, al final todo será felicidad.

¡Al mero estilo de Romeo y Julieta! La familia de Alejandro (Eduardo Yáñez), fue separada por el malvado Rodrigo (Enrique Rocha), sin saber que Ana Cristina Montes de Oca (Leticia Calderón) es hija de su archienemigo, se enamora y le propone matrimonio.

Son separados con intrigas, tremendas escenas de celos y dramones. Ana Cristina ahora odia a Alejandro a muerte hasta que sale a la luz que él compró todas las acciones de la empresa familiar, por lo que dependen al cien por ciento de él.

Alejandro y Rodrigo pactan intercambiar a Ana Cristina por todas las acciones de la empresa, el odio está a más no poder en el matrimonio a tal grado que ambos intentan matarse, sin lograrlo. Alejandro es condenado a muerte pero se salva por obra del destino y viven felices para siempre.

La trilogía de telenovelas mexicanas de las Marías

No hay mayor ejemplo de red flags que las telenovelas donde la protagonista fue Thalía y lo mal que la pasaron sus personajes en cada melodrama.

María Mercedes (1992)

Iniciamos el recorrido cultural de con una de las telenovelas mexicanas más queridas: María Mercedes, tanto sufrimiento vivió la pobre mujer que hasta a un manicomio fue a dar. Llegó a las manos de Malvina (Laura Zapata) gracias a que Santiago del Olmo (Fernando Ciangherotti) se casó con ella para dejarla como heredera y privar a su codiciosa familia de su fortuna.

Santiago se muere y Malvina logra casar a Mechita con su hijo Jorge Luis del Olmo (Arturo Peniche) para gozar de la herencia de su sobrino. María Mercedes se enamora de él pero pasa por muchas intrigas y groserías de Malvina, le hace la vida imposible y Jorge Luis, hijo de mami, no hace nada para controlar a su madre, quien le gritaba: “¡maldita billetera!” o “¡zarrapastrosa!”. Al final todo es miel sobre hojuelas y Malvina se convierte en la harapienta.

Marimar (1994)

Marimar fue usada por Sergio Santibáñez (Eduardo Capetillo) para contrariar a su rica familia y tener como novia a una chica pobre. La llevó a vivir a su casa en donde su madre, Angélica (Chantal Andere) y Antonieta (Kenia Gascón), su hermana, le hacen la vida de cuadritos, la humillan a más no poder. Aún cuando Marimar se dio cuenta que en realidad era una rica heredera y planeó vengarse de Sergio (quien no la quería en un inicio), al final se casó con él.

María la del Barrio (1995)

La chica humilde que enamora al millonario Luis Fernando (Fernando Colunga). ¿Por qué te gustan los patanes María la del Barrio? Luis Fernando a diferencia de los otros dos, era borracho, engreído y hacía menos a María. Muchas red flags ¿no?

Aunque ella era pretendida por Vladimir (Héctor Soberón) el guapo hermano de Luis Fernando, quien sí la valoraba y amaba, siempre prefirió al protagonista.

Betty La Fea (1999)

Don Fernando (Jorge Enrique Abello) manipula a la inocente Betty (Ana María Orozco) para sacar provecho de su puesto en la compañía. No solo la engaña diciéndole que la ama, también se burla de ella y le hace varias groserías.

Aunque Betty encuentra alguien que la respeta y la valora, decide quedarse con Don Fernando.

Amor Real (2003)

La relación más tóxica en la historia de las telenovelas mexicanas. Ambientada en el México post independiente. Matilde (Adela Noriega) está enamorada de Adolfo (Mauricio Islas), pero es obligada a casarse con Manuel (Fernando Colunga). Él la golpea, humilla, le es infiel y le hace de todo, a pesar de eso y para sorpresa de muchos, Matilde cae rendida de amor por Manuel.

El odioso de Manuel la maltrata cada vez más por los celos que siente cada vez que se imagina a Matilde siendo infiel. Casi toda la novela se la pasan del amor al odio, al final Matilde le perdona todo y viven felices para siempre.

Rubí (2004)

Rubí (Bárbara Mori) es la mujer ambiciosa que sabe lo que quiere y no pretende escatimar en nada hasta lograrlo (aunque el destino le tuviera un trágico final), enamora a dos hombres, con el millonario y guapo arquitecto, Héctor Ferrer (Sebastián Rulli) se casa, pero vive eternamente enamorada de el ortopedista Alejandro Cárdenas (Eduardo Santamarina).

Esta mujer hace de todo para mantener un estatus social alto, sin embargo, es una persona tóxica y llena de odio que hace desdichados a los que están alrededor de ella. Aún terminando sin una pierna y con la cara cortada, decide envenenar a su sobrina (quien se parece a ella) para seguir con sus fechorías.

Las telenovelas de los 2000s no se salvan de las red flags

Rebelde (2004)

Mía (Anahí), la chica pedante, ricachona y presumida de la escuela sale con Miguel (Alfonso Herrera), quien decide ser su novio solo para vengarse de su papá. En su relación pasa de todo, berrinches, dramas, peleas. A pesar de todo, el amor siempre triunfa.

Destilando amor (2007)

¡Gavioooootaaaaaaaa! Teresa Hernández (Angélica Rivera), mejor conocida como “Gaviota”, se enamora de Rodrigo Montalvo Santos (Eduardo Yáñez), su amor no puede ser ya que él está casado con Isadora (Martha Julia) y curiosamente no puede romper su promesa.

Rodrigo es un personaje tóxico, es celoso, borracho, calculador, y le arma escenas desagradables a Teresa, quien lo ama con locura. Aunque a su vida llega un hombre que la trata bien y quiere todo con ella, Gaviota lo rechaza para intentar tener una relación con Rodrigo. Al final se casan y hasta tienen hijos.

Teresa (2010)

Teresa (Angelique Boyer) al igual que Rubí manipuló y engañó a cuantos se dejaron para alcanzar sus metas. Tras una serie de engaños e infidelidades, Rubí se casa con Arturo (Sebastián Rulli) aunque está enamorada de Mariano (Aarón Díaz). Arturo sabe la verdad sobre Rubí y se dispone a engañarla y maltratarla, él disfruta de su relación tóxica.

Después de perdonarse, Teresa y Arturo se quedan juntos (y en la realidad también).

Un extra que no es telenovela, pero vaya que nos regaló bastantes red flags

Soy tu fan (2010)

Aunque no es un telenovela, Soy tu fan, la serie que gustó a muchos en el 2010 y 2011 (de la que se espera la continuación), también tiene muuuchas red flags, en especial su protagonista, la simpática Carla “Charly” (Ana Claudia Talacón).

No solo está enamorada del patán de su ex novio, Julián (Osvaldo Benavides) y hace sufrir a Nicolás (Martín Altomaro), quien la acompaña en sus momentos de dolor, también se enfrenta a una crisis de identidad en la que no sabe qué hacer con su vida. El final de la trama es desconocido.

Estas son solo algunas de las telenovelas mexicanas que cuentan con historias llenas de amor, pero también de muchas red flags, ¿tú recuerdas algunas otras que te hayan marcado?