The Prom es un musical que ha acaparado la atención por su emotiva historia teen LGBT. Por fin llega a la CDMX y te contamos los detalles.

Por: Editorial M&E

The Prom es una obra del teatro musical que tuvo gran éxito en Broadway. Fue tanto su alcancé que dicho éxito también llegó a Netflix. Más tarde publicaron un libro de esta historia que narra la vida de Emma Nolan, una chica de quince años que solo sueña con una cosa en este mundo: bailar con su novia en el baile de graduación.

Pero las cosas no son tan fáciles cuando vives en un lugar como la India, donde la homosexualidad no es bien vista. Es por ello que Emma y Alassa Greene, la chica más popular de la escuela y la hija de la presidenta de la Asociación de Padres de Familia, deberán tomar una decisión: ir al baile o esconderse para no “incomodar a nadie”.

Emma desde luego planea llevar a su chica al baile, pero esta noticia causa tanto alboroto que incluso la Asociación de Padres se ve tentada a cancelar todo.

Un poco harta de todo esto, Emma busca a dos estrellas de Broadway para que la ayuden a luchar contra los propios prejuicios en su cabeza y para que convenzan a su novia de salir del clóset al mismo tiempo que quiere que las personas en su pueblo entienda que no hay nada de malo cuando amas a alguien sea quién sea.

The Prom en México

Ahora esta serie nominada 7 veces a los Premios Tony en 2019; THE PROM, llega a México y promete ser la obra para reactivar el teatro musical en el país .

Sin embargo hay algunas variaciones en esta versión ya que a diferencia de la original, se desarrolla en Salamanca, Guanajuato.

Además, en esta versión, se adaptó la historia para tener más relación con el contexto cultural mexicano. La temporada tendrá presencia de grandes estrellas del teatro musical de la CDMX. Quienes serán los que acuden a Emma para cumplir sus sueños. Pero en esta versión como ya lo mencionamos, tendrá que luchar contra el pensamiento conservador y católico de un estado como Guanajuato.

PROM, México, llegará el próximo 29 de octubre en el Centro Cultural Teatro 2, ubicado en Av. Chapultepec y Av. Cuauhtémoc, 06700 y ofrecerá funciones los días viernes a las 20:00 horas, sábados a las 17:00 y 20:30 horas, y domingos a las 13:30 y 17:30 horas.

Esta obra de teatro llega de la mano de los productores Marte Calderón y Chema Verduzco, con un elenco compuesto por los actores: Brenda Santabalbina, Daiana Liparoti, Anahí Allué, Gerardo González, Oscar Carapia, Mauricio Salas, Guana, Majo Pérez, Beto Torres, Marien Caballero Galvé.

De igual manera, a este elenco se suma el talento, energía y buena vibra de Susana Zabaleta, como actriz invitada en esta primera temporada.

Los boletos ya están disponibles a través de Ticketmaster y en la taquilla del teatro. Y los puedes conseguir también en este link.

