Hipnosis se es el festival de psicodelia más importante del país. Este año se muda al sur de la CDMX y tiene varios días de actividad musical

Por: Editorial M&E

El festival Hipnosis pone toda la carne en el asador para su edición 2021. El magnetismo de Las Caballerizas será reemplazado por Quarry Studios en la colonia Pedregal de Carrasco; en la delegación Coyoacán. Para reiniciar la actividad festivalera en la Ciudad de México el sábado 6 de noviembre.

Además habrá sideshows con talento del festival en el Foro Indie Rocks (Zacatecas 39, Roma Norte) el 4,5 y 7 de noviembre. Para su cuarta edición Hipnosis ya había confirmado la participación de:

La Femme, Fuzz, Monolord, Diles que no me maten, La Luz, Deradoorian, Mengers, Tonstartssbandht y Amparo Carmen Teresa Yolanda.

El día de hoy el festival Hipnosis presenta el último bloque de artistas confirmados. Y en Chilango te mostraremos a los nuevos headliners para que conozcas su música y te encuentres listo para derretir tu cerebro el 6 de noviembre.

TR/ST

Hipnosis 2021

El proyecto de Robert Alfons combina synth pop espumoso con beats industriales para crear canciones expansivas llenas de anhelo, lujuria y desesperación. El último lanzamiento de TR/ST fue The Destroyer. (Grouch, Royal Mountain, 2019) un disco dividido en dos partes donde el artista canadiense entrega composiciones de goth y electrónica con una sorprendente amplitud humana. El headliner es perfecto para quitarse el velo del encierro mediante un baile interminable.

Los Dug Dug’s

Hipnosis 2021

En el calor de Durango se originan Los Dug Dug’s, una de las agrupaciones más influyentes de la historia del rock mexicano. Activos de manera esporádica desde 1963; la banda de garage ha seguido en activo gracias a la pasión musical de Armando Nava, quien ha seguido tocando con diferentes alineaciones. Los Dug Dug’s tocarán un set especial, ya que este 2021 se cumplen 50 años del Festival de Rock y Ruedas de Ávandaro. La tocada de Los Dug será histórica y perfecta para llevar al jefe a recordar su juventud.

Ty Segall

Hipnosis 2021

Ty Segall es uno de los precursores de la nueva psicodelia que irrumpió en California a finales de los dos mil. El multiinstrumentista, fundador del headliner del Hipnosis Fuzz, ofrecerá un set acústico donde mostrará su lado más íntimo. En agosto de 2021 estrenó su último disco Harmonizer (Drag City). Una producción sintética donde Ty juega con ritmos controlados, texturas de teclados gruesas y guitarras con armonías infinitas. La presentación de Ty Segall en el escenario puede ser uno de los momentos con mayor experimentación sonora en el Hipnosis.

Sugar Candy Mountain

Hipnosis 2021

El dúo de Oakland compuesto por Ash Reiter (voz y guitarra) y Will Halsey (voz, guitarra, batería y sintetizadores). Fusiona sonidos retro de psicodelia y tropicalia con un proceso de composición sofisticado para espíritus libres. El nuevo disco de Sugar Candy Mountain Impression (Org Music, 2021). Es un viaje de carrousel junto a Bonnie y Clyde de la psicodelia pop donde los sonidos clásicos se encuentran con lo contemporáneo. SCM es el proyecto perfecto para que lleves a tu enamorado a bailar de cartón de cerveza o perderse en el headbanging psicodélico.

Lorelle Meets The Obsolete

Uno de los mejores proyectos mexicanos del siglo XXI es Lorelle Meets The Obsolete. El dúo tapatío de noise paisajista, sintetizadores avant garde y psicodelia en terremoto empezó a fritear mentes en 2011. Lorelle Meets The Obsolete salto mundialmente a la fama con Chambers (Captcha Records, 2014). En el Hipnosis presentarán sus nuevos lanzamientos De Facto (Registros El Derrumbe, 2019) y Re-Facto (Registro El Derrumbe, 2020). Uno de los puntos fuertes de Lorelle Meets The Obsolete son sus shows en vivo llenos de jams y ruidismo infinito.

Hipnosis 2021

El Hipnosis 2021 también agregó a su cartel a Build a Vista, Cardiel, Promiseland, No Existe y Satánico Pandemonium. Además el festival incluirá Selectores, para nunca dejar de echar el cotorreo. Destacando además la participación de Hugo Quezada ‘Robota’, Djake de la Cueva, Davosea, Basurita Records y Love-Maker. Finalmente un punto fuerte del festival son los visuales que serán realizados por Mad alchemy Liquid Light Show, Nika Milano, Melissa Santamaría y la Tropa Teatro Lúcido.

Puedes conseguir tus boletos a través de Boletia. Te dejamos un link por acá

