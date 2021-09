Uno cree que algo tan importante como el himno nacional no se olvida. Pero cuando se está en medio de miles de personas todo es muy diferente

Por: Editorial M&E

La vergüenza de olvidar el himno nacional es parte de un miedo constante. Los símbolos patrios en México suelen ser culturalmente intocables. En la vida todo puede ir mal pero nunca nadie se burla ni de los símbolos patrios ni de algunas figuras religiosas importantes para nuestra idiosincrasia.

Además de la bandera y el escudo, elHimno NacionalMexicanoes uno de los tres símbolos patriosy por esto mismo, donde sea que se entone, debe hacerse con solemnidad y respeto. No podemos negar que cuando se canta el himno nos pasa una cosa que quién sabe qué pasa, pero hasta se pone la piel chinita. Sobre todo cuando se hace con sentimiento.

Ese ritual tan solemne y emotivo no siempre ha tenido el éxito esperado, pues han sido muchos los famosos que lo han cantado horrendamente, demostrando que en cualquier momento el nervio y el cerebro puede modificar las estrofas y estribillos del Himno Nacional desencadenando una serie de críticas pero también de memes y recuerdos que en días como hoy vale la pena recordar.

Y como el internet no sabe perdonar, acá te dejamos las peores interpretaciones que se han hecho del Himno Nacional Mexicano.

Jorge Alejandro

Podría uno pensar que el cantante original del evento no llegó y Jorge Alejandro se armó de valor y dijo “yo me rifo”. Pero a la hora de la hora las cosas no salieron como se planeaban. Esto paso durante la pelea de Julio César Chavez Jr.

Ana Bárbara

La cantante de ‘Bandido’ se estrelló contra la pared varias veces cuando le ha tocado entonar el Himno Nacional. En el Estadio Azteca en el juego de NFL entre Chiefs y Chargers. La cantante olvidó la letra de la canción y cambió algunas palabras. Los asistentes desde luego la abuchearon. Anteriormente en un partido Cruz Azul vs América también le había pasado. En una pelea de Marquez vs Pacquiao, también los nervios la traicionaron y olvidó por completo el himno, esperaba atenta a que la gente la cantara para que ella pudiera seguir adelante.

Angela Aguilar

Aunque la cantante no alteró la letra del himno nacional, ni olvidó ninguna de las estrofas, sí le puso intención… mucha intención… demasiada intención, tanto que “sus alaridos”causaron gran molestia entre los presentes que fueron a ver la pelea deSaúl “El Canelo” Alvarez vs Saunders.La razón principal fue que ese “estilo” de entonar el himno se asocia directamente a la forma en la que se canta normalmente el himno de Estados Unidos.

Avándaro 50: Testimonios [email protected]@sdel rock mexicano

“En lo que Angela Aguilar terminó de cantar el himno, yo terminé de lavar y planchar”, ‘En lo que Angelita terminaba el himno, por fin me atendieron en el IMSS”, escribieron con ironía en redes sociales pues la cantante también prolongó las estrofas con sus falsetes.

Julio Preciado

Nunca se supo si ese trataba de una entonación distinta, algún tipo de statement o qué, pero sin duda Himno Nacional fue Julio Preciado quedó marcado en la vida de internet como uno de los más extraños. Durante la Serie del Caribe en 2009. El cantante de regional mexicano tomó el micrófono y entonó el himno en el tono más raro del mundo y en slow motion. Cabe señalar que la agonía de los asistentes duró más de cinco minutos.

Pablo Montero

Pablo Montero destrozó el Himno Nacional pues no sólo estaba desafinado cuando lo entonó, además le cambió la letra, lo que provocó el abucheo de quienes se dieron cuenta. El cantante además pagó una multa por alterar el símbolo patrio.

Luis Ramírez

Un movimiento muy extraño por parte de la organización de este partido. En un partido América vs Everton. Luis Ramírez (que ni siquiera es mexicano) Terminó haciendo la que podría ser la peor interpretación de todos los tiempos. Una leyenda del YouTube “Y en las noches de dio de de dios… Seña palmas si pierde un moreno”. Insuperable

Un pilón

Uno de los errores más raros del himno fue cuando se tocó en lugar del himno nacional de Ecuador durante un partido contra Venezuela rumbo al mundial de Brasil 2014