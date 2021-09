Juan Manuel Torreblanca es uno de los cantautores independientes más importantes de México y un consentido de Chilango.

Lo entrevistamos para conocer el desarrollo de sus últimos trabajos como el décimo aniversario de Bella Época, el proyecto de Una Cuarentena de Canciones y su participación cinematográfica en Clases de Historia. También platicamos de su proceso de autodescubrimiento como artista, las posibilidades creativas de TikTok y su trayecto espiritual.

Chilango: Al principio de tu carrera tocabas muchos covers como “Trivial Polonio” de Martín Buscaglia o “Por la ventana” de Gepe. ¿De qué manera realizar covers ha influido tu manera de componer canciones?

Eso podría pensar uno de manera inconsciente, pero me parece que lo más realista es que siempre hay que intentar actualizarse porque las cosas siguen evolucionando y cambiando. Es muy sano estar ejercitando el músculo del aprendizaje y la sorpresa. Yo no soy un Jacob Collier que ya sabe todo de la música, quien en su infancia entendió todo y tiene esa genialidad.

Hay millones de cosas que no sé y que no entiendo de la música y podría pasarme toda la vida tratando de analizar. Para mi el cover es una oportunidad de meterse en los zapatos de otro desde el rol del intérprete, no de autor o compositor y eso me gusta mucho porque lo disfruto. Me pasa mucho cuando escucho canciones que me dan envidia, que me hubiera gustado componer.

Hay cosas muy diferentes, como Tori Amos que es una gran diferencia y una maravilla incuestionable hasta cosas que son un poco más lejanas a lo que he hecho como “Mocatriz” de Ojete Calor que me dió mucha envidia, y quisiera haber hecho eso, está precioso y gracioso y maravilloso. Así me pasa que algunas de esas canciones las covereo para tratar de ver cómo sonarían si yo las hiciera.