Dice un dicho que el tiempo vuela, pero, la verdad, cuando algo te gusta tanto, a veces ni se siente. Y ese es el caso de “Can’t get you out of my head”, el súper rolón que lanzó Kylie Minogue hace ya 20 años. Sí, ¡todo ese tiempo ha pasado!

La canción que todo mundo se sabía

Era 8 de septiembre de 2001, cuando la popstar australiana hizo su regreso triunfal, luego de haber lanzado el disco recopilatorio Hits+. Las expectativas eran muy altas, pues ella ya era una estrella, principalmente en Australia y Europa. Pero en cuanto salió “Can’t get you out of my head”, primer single de su octavo disco Fever, puso a cantar y bailar a todo el mundo. La prueba está en sus 40 #1 en diferentes países. De verdad era difícil no saberte al menos el coro, o el famosísimo gancho “la la la”.

“Can’t get you out of my head”, el hit que no iba a ser para Kylie Minogue

Pero, ¿cómo fue que nació tremenda joya del dance-pop-disco? La canción la compuso Cathy Dennis, una de las cantautoras y productoras británicas más chidas del mundo del pop, junto con Rob Davis. Si eres un nerd de la música, te encantará saber que todo comenzó con un beat creado por él y una frase de ella, la cual se convirtió en el título de la canción. Terminarla les tomó poco más de tres horas, y luego hasta se ganaron el prestigiado premio Ivor Novello.

Aunque aquí viene un dato que pudo haber cambiado la carrera de Kylie Minogue: ¡Este rolón no era para ella! Primero se lo ofrecieron a Sophie Ellis-Bextor (otra diosa del pop dance) y el grupo teen S Club 7. Afortunadamente un ejecutivo de la disquera de la australiana escuchó la rolita y le gustó, luego ella la amó y, como dicen por ahí, el resto es historia.

Un video icónico

Aparte de la canción, no podemos olvidar el video. En poco menos de cuatro minutos, la directora Dawn Shadforth logró definir el estado del arte del pop de la época. Tomas estilizadas, futuristas, sensuales e hiper iluminadas. Francamente la definición de “cool”. Lo mismo vimos a Kylie manejar un auto deportivo que lucirse frente a la cámara con un jumpsuit blanco, un mini-vestido en tono lavanda, y labios rojísimos. El primero, un look casi tan icónico como la canción. Y luego está la coreografía, que o te la sabes o te la quieres aprender. Obvio sus fans quedaron más enamorados que antes, y quienes apenas la descubrieron, como dice la canción, no pudieron dejar de pensar en ella.

Hoy en día que los números importan mucho, “Can’t get you out of my head”, de Kylie Minogue, suma casi 233 millones de streams en Spotify. En cuanto al video, se acerca a los 210 millones de views en YouTube. Pero tiene algo que aún le falta conseguir a muchas otras: El status de clásico.

Además, generaciones nuevas la siguen descubriendo sin poder resistirse. Y es que, además del ritmo y la voz de la australiana, ¿quién no se ha obsesionado con alguien al grado de no poder sacarlo de tu cabeza?