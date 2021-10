Esta semana en el #SonoraIberoamérica Vol.6 continuaremos presentándoles los proyectos más interesantes de Iberoamérica. En esté semana descubrirán la música de Vita Set, Confío en tus amigos, Airu, Angelo Con Baja Autoestima y Dromedarios Mágicos.

Vita Set

#SonoraIberoamérica Vol.6

Vita Set es un quinteto de La Plata formado a principios del 2015. La banda argentina lleva el pop melódico como bandera y se encuentra conformada por Ignacio Urbiztondo (voz y guitarra), Manuel Álvarez (bajo), Santiago Hernández (batería y coros), Franco Armisen (guitarra y coros) y Matías Lima (teclados y sintetizadores).

Este 2021 Vita Set estrenó su segundo disco Affaire, un trabajo donde se mezcla el synth pop ochentero y el calor de la noche. La rola “En movimiento” es ideal para dejar las penas en pausa y pasarla bien con la cadencia del baile.

El sencillo “Romance de Fin de Semana”, que cuenta con la colaboración de Antonia Navarro, es una balada profunda acerca de un amor no correspondido al cien porciento: “No te quiero perder y te hablo otra vez / para vernos fingir por internet”. Las melodías de Vita Set tienen la cualidad de quedarse fácilmente en la memoria e incitar a mover el cuerpo de manera permanente.

Artistas similares: Bandalos Chinos, Isla de Caras y Hembro

Confío en tus amigos

#SonoraIberoamérica Vol.6

El confinamiento ha sido una excelente laboratorio para la experimentación musical, durante el encierro nace Confío en tus amigos una banda chilena creada totalmente a distancia de la mano de Lucas Bustamente (Niño uñeta) y Camilo Astorga (Chico eléctrico).

El dúo chileno ha tenido un 2021 muy movido con dos lanzamientos. Su segundo disco Rapida Comida (Gemelo Parásito) es una demostración del rock papafrita donde destaca el garage de “kill el presidente”, el blues reflexivo de “paco y ladrón” y el punk melódico de “surfing caracol”.

También esté año estrenaron el split Confío En Tus Amigos Conoce a Estoy Bien donde se juntan con la banda de midwest emo Estoy Bien; el lanzamiento resalta por el post-hardcore de “Mata al Facho” y la oda contra el dictador Pinochet “Con el Poder del Kung-fu”. Tus amigos siempre te echarán el paro y siempre les podrás agradecer mostrándoles la música de Confío en tus amigos.

Artistas similares: The Blood Brothers, Pony! y Dolorio & Los Tunantes

Airu

#SonoraIberoamérica Vol.6

Airu empezó como un proyecto personal de Irune Vega en 2018 y se ha convertido en una banda formal con la incorporación de Erik Gonzalez, Mike Izarra y Patricia Echanove. La agrupación española de synth-pop y shoegaze, estrenó en 2020 un EP bilingüe llamado Do It for the Catharsis (Snap! Clap! Club) lleno de melancolía adolescentes y donde sobresale la armonía lumínica de “Me sabe casi igual”.

Este 2021 los bilbaínosse han encargado de presentar dos sencillos inolvidables: “Voy tan deprisa” es una tonada surf con quiebres rítmicos vertiginosos, mientras que “Con las ventanas tan grandes me da vergüenza mirar” es una balada sosegada para una larga sesión de introspección durante una llovizna templada. La música de Airu es perfecta para liberar los sentimientos reprimidos durante el día.

Artistas similares: The Drums, Petite Amie y Rayo

Angelo Con Baja Autoestima

#SonoraIberoamérica Vol.6

Angelo Con Baja Autoestima es una banda peruana de math-rock que se enfoca en crear composiciones fugaces para quitar el aliento. La banda andina empezó a destacar en 2018 con dos EPs que le agregan un toque rítmico de reggaetón al math-rock: Verde Color Universo y La Chica de la Mochila Roja Aún Existe.

Para 2021 Angelo Con Baja Autoestima decidió estrenar su primer álbum homónimo para continuar expandiendo sus melodías disonantes. El romance se siente en la piel en “Buenos Días”, un canción que recuerda la ola de happy punk dosmilero.

El corazón se parte a través de “Flaquita”, el sencillo es perfecto para los playlist de música triste para escuchar solo: “Ella nunca quiso de tu amor / Y si te vuelve a llamar recuerda ya no contestar”. Al mismo tiempo, la canción combina orgánicamente el math-rock con el fervor de la cumbia. Angelo Con Baja Autoestima es ideal para subir la confianza cantando sus coros como si todos los días fueran la última noche.

Artistas similares: Suerte Campeón, Incendios Forestales del Nuevo Continente y Kill Amigo

Dromedarios Mágicos

#SonoraIberoamérica Vol.6

Diego Puerta es un cantautor mexicano que volvió a poner el folk en el mapa con su proyecto Dromedarios Mágicos. El joven compositor de Chihuahua es una especialista en transmitir emociones mediante canciones simples y una voz cautivadora.

En 2021 el buen “Drome” se ha dedicado a sacar sencillos a diestra y siniestra. “Mirando” es una canción pop con texturas tropicales que reflexiona acerca de la manera de arreglar los problemas que surgen por los cambios del destino.

Diego también se ha dado un tiempo para realizar colaboraciones con Absa G y BLNKO para componer la melosa “Amor” y con Casero para concebir el romanticismo de “Como Yo Te Quiero”. Las canciones de Dromedarios Mágicos siempre te harán revivir el corazón cuando creías que el mismo se quedaría congelado.

Artistas similares: Ed Maverick, Axel Catalán y Negrø

#SonoraIberoamérica Vol.6

Álvaro Díaz: Su nuevo LP, tips de ligue y su próxima visita a MX

Conoce a las bandas latinas e hispanas más atractivas de la escena emergente. #SonoraIberoamérica Vol.6 llega esta semana con bandas que se crearon en la pandemia, nuevos clásicos y videos atascados de memes