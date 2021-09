En 1974 ABBA ganó Eurovisión. El programa empezó a tener reconocimiento mundial y el grupo se hizo uno de los íconos más importantes del pop.

Desde entonces la banda de pop ha estado acompañada por rebeliones y revoluciones de todo tipo. La primera de ellas negativa, pues en su propio país la escena rockera inició un movimiento anti-ABBA por encontrar sus canciones superficiales y poco representativas de su cultura.

Los integrantes de ABBA, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog y Björn Ulvaeus, eran considerados como “unos traidores” ya que justo en medio de un panorama que todavía se resistía a la globalización; el cuarteto se entregaba al idioma inglés sin titubear.

Sin embargo para otros se trataba de música revolucionaria, una banda de jóvenes que no sólo le daba voz a los fresas, sino que cantaba sobre alegrías y penas cotidianas de las personas de su edad.

ABBA se convirtió en un fenómeno y en la madre de bandas como Timbiriche, OV7 y todas las boy bands habidas y por haber.

Avísale a tus viejos… ABBA vuelve con dos nuevas canciones

Ahora a 49 años de su debut, ABBA nuevamente se coloca como una banda revolucionaria que no tiene miedo al ridículo, porque si Paul McCartney, Roger Waters y los Rolling Stones siguen vigentes ¿por qué la banda de Suecia más importante tendría que reprimirse?

La senectud nunca estuvo tan vigente y es que tras largos años de ausencia ABBA regresa con un nuevo álbum llamado ‘Voyage’ mismo que cuenta con dos temas inéditos: ‘I Still Have Faith In You’ y ‘Don’t Shut Me Down’, los cuales por suerte suenan justamente a ABBA y no a otra cosa experimental que decepcionaría a los fans.

Por su parte ‘I Still Have Faith in You’ lenta, romántica, perfecta para la emotiva reunión del grupo. Mientras que ‘Don’t Shut Me Down’ es una canción con un ritmo más contagioso, como muchas de sus canciones.

‘Voyage’ también incluirá la remasterización de varios de sus clásicos, porque ni la versión horrenda de Pierce Brosnan pudo arruinar ‘SOS’ y ‘The Winner Takes It All’.

Además de está estupenda noticia ABBA tendrá un concierto digital, en mayo de 2022, que será todo un espectáculo revolucionario ya que el show estará a cargo de “ABBAtars” digitales de cada uno de los integrantes. Así que como lo han expresado los fans de la agrupación en Twitter, “gracias ABBA por salvar el 2021”.

¿Qué tanta emoción te provoca el regreso de ABBA y todo lo que tienen planeado?