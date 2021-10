Qué elegancia la de... ¿Ecatepec? Te contamos la historia del Puente de Fierro que se parece tanto a la Torre Eiffel que podría ser su primo.

Si siempre has querido viajar al otro lado del charco —a la mismísima Francia para ser exactos— a tomarte la infaltable foto en la Torre Eiffel, pero la falta de cash ha dejado tus aspiraciones en “veremos”, te tenemos buenas noticias. En Ecatepec de Morelos, el vecino municipio de la CDMX, existe no una réplica de este monumento, pero sí un primo cercano que, se dice, fue proyectado por el mismo ingeniero que esbozó la torre más famosa del mundo.

Entre la Vía Morelos —la avenida más grande y concurrida del municipio— y la 1º de Mayo, se encuentra el Puente de Fierro. Se trata de un monumento un tanto estrambótico que desentona un poco con el resto del paisaje ecatepense. Llegar a él no es difícil: es un sitio tan emblemático y conocido por los locales, que incluso existe una estación de la línea 4 del Mexibus que llega hasta estos lares.

Según consigna la misma página del municipio de Ecatepec, el proyecto se atribuye a Gustave Eiffel, el ingeniero civil francés que dio su apellido a la famosa torre de París, Francia, quien habría mandado a levantarlo 17 años antes que la Torre Eiffel. Sin embargo, no existen fuentes históricas fidedignas que corroboren este dato.

Un cambio de nombre que duró poco

El Puente de Fierro ha pasado por más penas que glorias, cambiando de función con el paso del tiempo. Por alrededor de 16 años fungió incluso como centro cultural, y su nombre fue cambiado por las autoridades locales por el Puente del Arte.

Su re-bautismo de Puente de Fierro a Puente del Arte duró poco. Aunque aquí se llegaron a presentar exposiciones y talleres, en poco tiempo fue invadido por personas sin hogar que buscaron cobijo bajo su estructura. Además la gente jamás le llamó así (como pasó en su momento con el Estadio Azteca, al que se le quiso rebautizar como “Estadio Guillermo Cañedo”).

Al igual que “la tierra es de quien la trabaja”, los monumentos son de quienes los viven y los aprecian, y el Puente del Arte siguió siendo llamado por la gente de Ecatepec como el Puente de Fierro y como tal se quedó.

¿Fue creado por Gustave Eiffel o no?



Como ya habíamos apuntado, la historia del Puente de Fierro ha tenido sus altibajos. Incluso sobre su nacimiento existen datos contradictorios. Si bien en el imaginario colectivo del pueblo ecatepense este puente fue a mandado a erigir por Porfirio Díaz a Gustave Eiffel, otros cronistas —como Angélica Rivero López—apuntan a que este puente tiene un origen menos romántico, y que fue parte de las obras del desagüe del Gran Canal, además que su hechura le fue encomendada a una compañía inglesa de ferrocarriles. Cómo surgió el mito —que incluso está recogido por la página oficial del municipio— se desconoce. Lo que es cierto es que es un emblema que ya está en el corazón de los habitantes de Ecatepec, a pesar de que algunos de ellos han pasado ahí malos momentos.



José Bernal, un taxista de 36 años, recuerda que a pesar de la importancia histórica de lugar, más que ganas de pasar por aquí, el entorno daba miedo. “Tenías que rodearlo, hasta allá donde está el obelisco. Una vez se me ocurrió pasar por aquí ya de noche. No estaba como ahorita: estaba cubierto por unas mamparas de metal, que servían para que se escondieran muchos malvivientes. Esa vez desgraciadamente me asaltaron”, cuenta.



Y es que si bien es un sitio que por su peculiar estructura llama la atención, hasta hace poco, según los transeúntes, era común encontrarse con personas en situación de calle que descargaban las necesidades del cuerpo al aire libre. Pero esto ha cambiado. Las autoridades le están dando una “chaineadita”, redignificando este espacio para que luzca como en sus tiempos de mayor esplendor.



Una merecida manita de gato

El Puente de Fierro ha tenido penas y glorias. Hoy en día se busca que recupere su dignidad y galanura como punto de referencia turístico, por lo que el municipio ha puesto en marcha el programa Corredor Turístico de Ecatepec, del que el Puente de Fierro forma parte.



Este proyecto está supervisado por el INAH, pues al puente ya se le considera legado histórico protegido. Además de rehabilitarlo y devolverle su apariencia original —al que ya se le han retirado las mamparas de cuando fue un centro cultural— se planea construir un teatro al aire libre en espacios aledaños.

¿Será que esta vez, al fin y de una vez por todas el Puente de Fierro se erigirá como punto turístico, como su pretendida prima francesa la Torre Eiffel, o dentro de un tiempo su estructura metálica volverá a quedar en el olvido? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, puedes visitarlo y hacerte unas fotos muy chidas, ya que acaban de darle una enchulada.

¡Orgullo de Ecatepunk para el mundo!