Por: Editorial M&E

Se acerca la fecha más importante y representativa para todos los mexicanos. No, no hablamos del 15 de septiembre, ni de Navidad y mucho menos Año Nuevo, si no de Día de Muertos.

El Día de Muertos, para muchos de nosotros, es una celebración que enaltece nuestra cultura; nuestras raíces y nuestra forma de ver la vida. No como algo que termina después de morir si no como la cosmovisión en la que todos estamos conectados aún después de trascender.

Esta celebración que tiene su origen meramente desde la cultura prehispánica. Consiste en hacer ofrendas, rituales y honrar a quienes han fallecido; con el único propósito de desearles un buen camino a cualquiera de los cuatro paraísos que se dirijan.

En el 2008 laUnescodeclaró la festividad de El Día de Muertos comoPatrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y desde entonces muchos países se nos han unido a nuestra bella tradición para recordar a sus seres amados en armonía.

¿Qué cosas deben tener una ofrenda?

Así que si apenas quieres hacer tu altar o eres de otro país, seguramente te estás preguntando ¿qué cosas deben estar en una ofrenda?

De acuerdo con esta tradición mexica; en un altar de Día de Muertos no pueden faltar las flores de cempasúchil y flor de terciopelo. La comida favorita de quienes honramos, así como un objeto que le perteneció en vida. Copal, agua, piedras de jade, semillas, los huesos de nuestro ser amado, que hoy son reemplazados por calaveras de azúcar y chocolate. También calabaza en dulce y fuego, para iluminar su camino (veladoras)

Sin embargo en la mayoría de hogares mexicanos; las ofrendas de día de muertos que adornan las mesas en la víspera del 1 y 2 de noviembre se adaptan a las nuevas tradiciones. Se pueden observar varias cosas más que adornan este tipo de altares. Cada familia le da un toque que los acerque con sus seres queridos.

Desde figuras de artesanía mexicana de perros xoloitzcuintles, para que ayuden a sus familiares a trascender a la luz, hasta el tradicional pan de muerto. En algunos lugares se pone sal, que según la tradición purifica y guía a las almas para que no se corrompan en su viaje de ida y vuelta.

Actualmente las ofrendas llevan todos estos elementos antes mencionados. Pero también son adornadas con papel picado, bebidas alcohólicas, cigarros, comida que el difunto disfrutaba y fruta de la temporada, así como un retrato de la persona recordada.

En los hogares católicos en la ofrenda de Día de Muertos también se colocan una imagen de las ánimas del purgatorio, Doce cirios, una cruz de flores o madera e incienso.

¿Dónde comprar las cosas para la ofrenda?

Las cosas que se ponen en una ofrenda de Día de Muertos, las puedes encontrar en cualquier mercado, o en algunas tiendas del Centro Histórico de la CDMX.

Sin embargo siempre hay lugares que son mejor que otros por lo que acá te compartimos los mejores para comprar las cosas necesarias para tu ofrenda.

Mercado Escuadrón 201: si de veladoras se trata en este lugar encontrarás de todos los tamaños, colores y hasta olores.

Panaderías locales: En estas panaderías encontrarás el mejor pan de muerto y al mejor costo. En víspera a Día de Muertos ponen una gran variedad de este pan que es verdaderamente delicioso.Sabemos que hay opciones de súper y otras tiendas pero parte de lo bonito de la tradición es que las cosas sean como le gustaban a nuestros difuntos.

Mercado de las Flores de San Ángel: Las flores de cempasúchil más bonitas las vas a encontrar en este mercado, pero si tu presupuesto es algo corto, entonces lánzate al Mercado de Jamaica, ahí también vas a encontrar todo lo que necesitas para tu altar.

La Merced: en este lugar vas a encontrar los mejores precios en papel picado, calaveras de azúcar, veladoras, dulce de calabaza, camote e higos, hasta piedras de jade y todo lo que necesites para tu ofrenda. Date una vuelta vale la pena.

Mercado de Coyoacán: El copal, el incienso y las piedras de jade las vas a encontrar al mejor precio en este lugar. Sin embargo también encontrarás fruta a buen precio, artesanías de la temporada y muchas cosas más para esta celebración.

No dejemos que una tradición tan bonita como esta se acabe. Hacer el altar de día de muertos es una actividad familiar para recordar, para honrar a nuestros seres amados y para estar juntos y celebrar que eventualmente nos volveremos a encontrar.

¡Vámonos, que aquí espantan! 5 Monstruos y bestias del imaginario mexicano 👹