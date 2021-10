Artesanías, juegos y sabores son elementos mexicanos que existen en otras culturas del mundo. ¡Conoce cómo se han fusionado en nuestro país!

Terminó septiembre, ¡pero el ánimo patriótico no se acaba! Sin duda, nuestro amado México cuenta con símbolos y tradiciones inconfundibles en el mundo; no obstante, también compartimos saberes con regiones más allá de las fronteras. Por eso, hoy te presentamos 5 elementos mexicanos que existen en otras culturas y que definen parte de nuestra identidad. ¡Checa cuáles son!

Elementos mexicanos que existen en otras culturas del mundo

1. Día de muertos

Con un origen prehispánico y ancestral, esta celebración del 1 y 2 de noviembre posee elementos indígenas, así como simbolismos del cristianismo que adquirió tras la Conquista. Por su belleza e historia, el Día de Muertos es reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Aunque la tradición mexicana constituye una de las más reconocidas en el mundo, lo cierto es que otros países de Latinoamérica realizan rituales similares durante el Día de Todos los Santos. Algunos de ellos son Perú, Guatemala y El Salvador. Un caso especial es Haití, sitio donde los habitantes combinan la tradición cristiana con el vudú para ponerse en contacto con los muertos.

Asimismo, Japón cuenta con una celebración budista llamada O-Bon que se celebra durante el mes de agosto y conmemora el regreso de los ancestros; durante esta fiesta, los japoneses cuelgan linternas para alumbrar el camino, realizan ofrendas de alimentos y organizan danzas tradicionales.

Agosto es el mes del "Obon" en Japón.🎐



El O-bon es una festividad de culto a los antepasados en la que se celebran muchos matsuri pequeños y grandes por todo Japón.⛩️



A pesar del calor, agosto no deja de ser un buen mes para viajar a Japón y visitar los festivales japoneses. pic.twitter.com/BKvuWe5vCh — Viajar a Japón (@viajarajapon) August 21, 2021

2. Piñatas

¡Dale, dale, dale, no pierdas el tino! No importa si se trata de un cumpleaños o de una posada: las piñatas no pueden faltar en una buena celebración mexicana. Si bien parece que nuestros ancestros prehispánicos ya elaboraban algunos objetos parecidos para honrar a Huitzilopochtli, lo cierto es que la tradición de las piñatas procede del extranjero.

De acuerdo con las narraciones de Marco Polo, este ritual procede de China, sitio donde se elaboraban para celebrar la llegada del Año Nuevo. Desde ahí la tradición viajó a Italia y se vinculó rápidamente con la religión católica; en Europa, la incorporación de las piñatas tuvo lugar principalmente durante las festividades de la cuaresma.

Finalmente, cuando los españoles llegaron a nuestro país y se dieron a la tarea de evangelizar a la población, emplearon las piñatas como un símbolo de la tentación y de los 7 pecados capitales (representados por los 7 picos).

Al principio, las piñatas formaban parte de las ceremonias previas a la Navidad (mejor conocidas como posadas). Sin embargo, en la actualidad forman parte de diversas celebraciones y podemos encontrarlas en numerosos países de Latinoamérica, como Puerto Rico, Cuba, Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú y Guatemala.

Un elemento que no puede faltar en las posadas es la tradicional piñata. Conoce su origen y un poco de su historia. pic.twitter.com/CX0N6ha1ty — INAPAM (@INAPAM) December 17, 2019

¿Qué otros elementos mexicanos existen en otras culturas y países del mundo?

3. Calaveritas de azúcar

El día de muertos llega siempre con increíbles acompañantes: la flor de cempasúchil, el pan de muerto, el papel picado y, por supuesto, las calaveritas de azúcar. ¿Sabías que estas confituras en realidad tienen un origen extranjero? Así es, aunque la forma de calavera es un toque distintivo mexicano, su preparación procede de la tradición árabe.

En efecto, los musulmanes fueron los encargados de trasladar la técnica de los alfeñiques hacia el territorio de España durante la Edad Media. Fueron ellos mismos quienes introdujeron esta palabra para nombrar la pasta de azúcar empleada durante la elaboración de dulces artesanales.

Hasta ahora, esta técnica se utiliza en diversas regiones de Hispanoamérica, como Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, entre otras. Por su parte, en México sustituyeron los cráneos que formaban parte del Tzompantli (el altar prehispánico de los templos) y que servían para honrar a los dioses.

La creencia más directa es que el origen y significado de las calaveritas de azúcar se relacionan con el Tzompantli, una especie de altar prehispánico. Como resultado estaba compuesto de cráneos ensartados por medio de orificios obtenidos de cuerpos de los caídos en las guerras. pic.twitter.com/4UzIBxXqRI — Crónicas de Banqueta (@cronicabanqueta) October 30, 2020

4. Lotería

¡La sirena! ¡El albañil! ¡El barril! Mexicano que se respete, ha jugado lotería al menos una vez en su vida. Este ingenioso juego de mesa es uno de los elementos mexicanos más tradicionales del país y, sin embargo, su origen no guarda relación con nuestras culturas prehispánicas. Por el contrario, su llegada a nuestro territorio tuvo lugar durante la Colonia.

La versión más conocida refiere que la lotería procede del lotto, un juego de azar que se popularizó en la Italia del siglo XV; desde ahí, los conquistadores lo trajeron a México a finales del siglo XVIII. Tras su llegada, la lotería permaneció reservada para los círculos de las clases altas.

Posteriormente, la popularidad del juego creció cuando los soldados comenzaron a practicarlo en sus ratos libres durante la Guerra de Independencia. De allí en adelante, surgieron diferentes versiones del juego, con distintas ilustraciones, reglas y objetos.

Al final, fue el empresario francés Clemente Jacques quien unificó las numerosas versiones que existían y comercializó el formato que conocemos en la actualidad.

#SabíasQue 👉🏽 Durante los siglos XVIII y XIX era muy común escuchar en las plazas y ferias mexicanas a divertidos personajes cantando las cartas de la lotería mexicana, quienes con algarabía recitaban versos alusivos a las imágenes de las 54 cartas del juego.#MėxicoVívelo 🇲🇽 pic.twitter.com/NQE8dCYb6O — México Vívelo (@mexicovivelo) October 4, 2021

5. Talavera poblana

¡Orgullo poblano! Otro de los elementos mexicanos que se pueden encontrar en otras culturas es la icónica talavera poblana. Si has tenido la oportunidad de visitar Puebla, sin duda te habrás encontrado con las coloridas e inconfundibles formas de su talavera. Por su belleza y técnica compositiva, estas piezas cuentan con una denominación de origen que busca proteger su calidad y autenticidad.

Naturalmente, el perfeccionamiento de esta técnica poblana requirió la fusión de elementos culturales diversos. El primero de ellos es de origen indígena; hasta antes de la Conquista, en este territorio se encontraba uno de los centros alfareros más importantes de la zona.

Tras la llegada de los españoles, también arribaron diversas técnicas de la cerámica de mayólica (un tipo de loza). Todas ellas llegaron al continente europeo gracias a los árabes, quienes importaron trabajos de China y otras zonas de Oriente.

En la actualidad, la talavera poblana solo puede emplear seis colores: azul, amarillo, negro, verde, naranja y violeta pálido; todos ellos deben proceder de pigmentos naturales y realizarse de forma artesanal. Estas características las distinguen de otras técnicas del mundo que continúan desarrollándose, como la china y la árabe.

La mezcla de los diseños locales con los métodos españoles, dio origen a lo que se conoce como Talavera Poblana.pic.twitter.com/LnAhIl9Sl0 — Puebla Turismo (@VisitaPuebla) June 20, 2017

¿Qué otros elementos mexicanos en otras culturas y países agregarías a esta lista? Antes de irte, te recomendamos echarle un ojo a: Vida en Tenochtitlán: ¿Cómo eran las ceremonias en el Templo Mayor?