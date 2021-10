¿Recuerdas la historia de la asesina serial que estremeció a la CDMX? Gracias al talento del escritor y periodista Alejandro Almazán, ahora podremos escuchar un nuevo pódcast sobre el caso de la Mataviejitas y el Comandante Moneda. Para que conozcas más detalles de este proyecto de Podimo, aquí te compartimos lo que platicamos con su creador.

Han pasado 15 años desde que Juana Barraza, conocida como “la Mataviejitas”, fue arrestada mientras huía del hogar de su última víctima. Desde entonces, la historia de esta asesina serial dejó un recuerdo vívido entre la población chilanga. Tal como nos platica Alejandro Almazán, este icónico caso delincuencial representa mucho de la capital:

La Mataviejitas es una historia muy de la ciudad. En su momento generó paranoia; recuerdo que muchos adultos mayores no salían de casa y los policías tampoco sabían si era una mujer o un hombre. A mí me gusta la historia porque nos muestra a un comandante que resolvía las cosas a golpes, pero que también era un investigador nato.

En efecto, el pódcast titulado Comandante Moneda, El caso de la Mataviejitas se centra menos en Juana Barraza y más en el trabajo policial de Víctor Hugo Moneda Rangel, quien fue comisionado para resolver esta serie de crímenes. De acuerdo con Almazán, Moneda reflejaba perfectamente la personalidad del entonces llamado Distrito Federal:

Desde el inicio del proyecto, yo tenía en mente que la ciudad fuera un personaje en este pódcast, sobre todo porque el Comandante Moneda es un chilango hasta la médula; era un tipo del barrio de Peralvillo, tenía muchos casos y me parecía perfecto para convertirse en el personaje de la ciudad.

Cabe destacar que fue el mismo Víctor Hugo Moneda quien investigó los videoescándalos del 2004 y descubrió el complot del que hablaba Andrés Manuel López Obrador, en aquel entonces jefe de Gobierno de la capital. Asimismo, Almazán fue testigo de la investigación del comandante mientras abordaba paralelamente ambos casos.

Para llevar a cabo este pódcast de la plataforma Podimo, se incluyeron los testimonios de Hugo Moneda hijo, así como de los ex colaboradores del comandante; además, el guion se apoya en notas periodísticas de la época y en entrevistas con personajes políticos.

Si bien se trata de un trabajo basado en el quehacer periodístico de Almazán, el proyecto también incluye recursos de la radionovela clásica.

En todo lo que tenía que ver con el caso, no hay ficción. Es un pódcast que refleja el periodismo, el oficio por el que he trabajado, que me gusta y con el que combino la literatura.