Buscar regalos para tu intercambio navideño no tiene por qué ser un viacrucis. Checa estas opciones con las que apoyas el consumo local.

Ya no te rompas la cabeza pensando en ideas de regalos para tu intercambio navideño, pues aquí te traemos varias opciones. Las cenas de Navidad con los de la oficina, tus amigos más cercanos y la familia ya no tardan. Lo que se traduce en una gran lista de compras para los intercambios. Porque hay que ser objetivos, este año tampoco te vas a salvar de participar.

¿Y si en vez de comprar los regalos de intercambio en línea apoyamos el consumo local?

Ahora, que tal si en vez de buscar los típicos regalos de ecommerce, sales a las calles de la ciudad a comprar obsequios locales. Además de que vas a encontrar cosas más originales, como buen chilango vas a contribuir a las pequeñas empresas o artesanos que están haciendo productos mexicanos.

La pandemia por COVID-19 pegó duro a la economía en nuestro país y comprar local para nuestros seres queridos, se convierte en una cadena de ayuda para muchos otros mexicanos.

Aquí abajo te dejamos algunas ideas para que en tus intercambios regales cosas locales o hechas en México. Creemos que estas opciones son mucho mejores que cualquier cosa que encuentres de importación en línea.

Un buen pisto hecho en México

Desde un buen gin hasta una buena selección de cervezas artesanales. Aquí el reto es saber qué toma la persona a la que vas a regalarle y buscar la opción hecha en México. Entre los mezcales, Mezcal Unión, Amores, Alacrán y 400 Conejos son siempre una buena opción. Dentro de los gins te recomendamos Diega y Condesa.

Foto: Michelle San Miguel

Mira acá: Cervecería Escollo, cheves artesanales chilangas y chingonas.

Terrario del vivero local

¡Qué bonito que te regalen una plantita de regalo de intercambio navideño! Las plantas siempre se agradecen. Le dan vida a cualquier espacio. Por lo general los terrarios se construyen con cactáceas, lo que las hace fáciles de cuidar. Date una vuelta por el vivero de tu colonia para ver la oferta que tienen. Otra opción es lanzarte un fin de semana a Xochimilco, los Viveros de Coyoacán o Mercado de Jamaica. Así puedes conseguirlos personalizados y comprar a precio de mayoreo para todos los intercambios que tienes.

Mira acá: Plantas colgantes, enredaderas y guías fáciles de cuidar 🤩

Molcajete

El molcajete debería considerarse un objeto obligado en la casa de cualquier mexicano. Es el artefacto perfecto para elevar cualquier salsa. Además, es mucho más lindo que una licuadora.

Lo mejor es que existen molcajetes de todos los tamaños, figuras y materiales (piedra, madera, cerámica). Nuestra recomendación es que explores algunos mercados cerca de tu colonia para ver cuál es el molcajete más original que encuentras.

Wikimedia Commons

Tequileros artesanales

Los tequileros artesanales por lo general también los encuentras en los mercados. Donde seguro vas a encontrar más variedad es en La Merced, Mercado de Jamaica o alguna de las fábricas de Ánfora que hay dentro de la Ciudad de México.

Aunque también está la opción de escaparte un fin de semana a Tequisquiapan, Puebla o Tlaxcala a comprarlos y así todos ganan: Tú te das una escapada de la ciudad y tus familiares reciben un regalo original.

Foto: Oaxaca Amor

Kit ecológico

Ok, el calentamiento global es un tema muy real que necesitamos atender con urgencia. Así que regalar de intercambio un kit ecológico siempre es una buena invitación para sumar más personas al cambio. Existen varias marcas mexicanas que ya se dedican a esto como Let it Green o Zero Market México.

Chocolate mexicano

Los chocolates son de los regalos infalibles en un intercambio navideño. Pero en vez de regalar los que siempre encuentras en el supermercado, busca una opción de chocolates que estén hechos en México. Algunas marcas de chocolate mexicanas que te podrían gustar y tienen precios accesibles, son Chocozcuintle, Le Cameléon, Nanaxhi, Ki’Xocolatl o Xocao. Otro lugar en donde puedes encontrar deliciosos chocolates mexicanos es en el Museo del Chocolate, ubicado en la Juárez.

Dónde comprar bombas de chocolate, de matcha, fresa y más ⛄️🔮

Piezas de diseño mexicano



Hay varios bazares en Roma y Condesa en los que se venden productos con diseños mexicanos. Es un gran plan de fin de semana hacer un tour por varios de ellos en busca de objetos únicos para cada uno de tus intercambios. Te recomendamos visitar Bazar Resiliente, Tráfico Bazar o Bunker Bazar.

¡Ahora ya sabes qué regalos de intercambio puedes comprar mientras apoyas el consumo local! Por cierto, antes de que te vayas, te contamos acerca de un plan navideño que te va a encantar: el Brilla Fest 2021.