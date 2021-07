Lamb, la nueva historia de terror de las manos de A24 nos ha hecho desear que YA llegue octubre para perder la cordura… ¿o al cordero?

Inmediatamente el tráiler de Lamb revela un bebé mitad cordero, mitad humano y es tan desconcertante como alucinante.

El estudio A24 se ha convertido en todo un referente del cine contemporáneo. Uno de sus mayores éxitos ha sido el del terror y Lamb no es la excepción.

Así lo muestra el tráiler que reveló la casa productora en donde vemos a la actriz sueca, Noomi Rapace, adoptando a un bebé singularmente extraño en su desesperado anhelo de ser madre.

La cinta llegará a los cines el próximo 8 de octubre de este año en Estados Unidos (en México aún no hay una fecha confirmada). Estará protagonizada, además de Repace, por Hilmir Snær Guðnason, Björn Hlynur Haraldsson e Ingvar Sigurðsson.

La película está basada en un cuento popular islandés. Narra la historia de una pareja sin hijos que descubre un sórdido establo de ovejas en donde un bebé mitad oveja, mitad humano que ha nacido y está apunto de morir.

Sin embargo, tras desafiar la voluntad de la naturaleza en un intento por curar su dolor, la pareja deberá enfrentarse a las consecuencias oscuras y malévolas de este híbrido que en principio debió morir.

Lamb recibe ovaciones y buenas críticas en su debut en el Festival de Cine de Cannes

La película, que debutó en el Festival de Cine de Cannes, ha hecho que los críticos se muestren cautelosos a la hora de revelar información. Incluso las descripciones simples de la historia amenazarían con estropear la experiencia de los amantes de este género cinematográfico.

Otro aspecto que ha despertado la curiosidad es el trabajo del Director. Valdimar Jóhannsson ha trabajado en efectos especiales en Rápidos y Furiosos y Star Wars Rogue One. También ha sido técnico eléctrico en GOT y hasta Lazytown. Lamb será el primer largometraje de este nuevo director, con una historia propia.

Sin embargo, la gran mayoría de los críticos expertos en el cine de horror, coinciden en algo: Lamb es “fascinante”, “extraña” y “vigorosamente original”.

Lamb se une a la impresionante lista de películas de terror de A24, que incluyen The Witch, Hereditary, Midsommar, The Lighthouse y The Killing of a Sacred Deer.

Esperemos que Lamb llegue a nuestro país pronto. Mientras tanto te recomendamos entrarle al mundo de terror que A24 ha creado poco a poco. Créenos, TE VAS A ARREPENTIR