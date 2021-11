Por: Editorial M&E

El rap improvisado o freestyle ha ido adquiriendo cada vez más popularidad entre los jóvenes de América Latina y en México. Ha tenido mucho impacto tras el éxito de los tres campeones mundiales, incluyendo al más reciente, Rapder. Un formato que ha llegado a refrescar la escena de las batallas de rap; pese a que no se había estancado, ni nada, es el Seven to Punch y del cuál Combate Freestyle es la máxima expresión. Esta competencia tendrá sus dos últimas fechas en nuestro país; y la primera será este jueves 25 de noviembre en Space y en el canal de YouTube de Combate Freestyle.

Con ustedes la ante última fecha del año desde México



👉Martihea👉Majestic👉Potencia👉Lobo Estepario 👉Zticma👉B One👉Jack Adrenalina



📅 Jueves 25 de Noviembre

📍https://t.co/QEjRkdXk5t

19:00 hs 🇲🇽 🇵🇪 🇨🇴

22:00 hs 🇨🇱 🇦🇷

02:00 hs 🇪🇸



¿Qué les parece esta lista? pic.twitter.com/oiKKPFu7mv — Combate Freestyle (@Combatefree) November 16, 2021

Los raperos que han sido convocados para esta primera fecha del Combate Freestyle en México son una combinación explosiva de rimas de ingenio; métricas y el estado del arte de las plazas callejeras del rap improvisado en la capital.

Comandando el cartel del próximo jueves tendremos el placer de ver rapear a; Marithea, la campeona de Red Bull Batalla Colombia y la mejor freestyler femenina de la actualidad. Además de que también estará el campeón de Red Bull Batalla México 2019, el Lobo Estepario. Actual 3er lugar en la Liga profesional de FMS. Ambos raperos están en la élite mundial y compitieron en la God Level Grand Slam en donde ambos fueron la sorpresa de sus equipos.

Los campeones no la tendrán nada fácil pues también estará Zticma; consolidado rapero de la liga de FMS y parte del roster de la disquera Rich Vagos; B One, desde Guadalajara y con uno de los mejores flows del país; Potencia, un MC con barras de doble sentido y todo el peso de la improvisación callejera de la CDMX; Majestic, una promesa que está explotando y ganando torneos en la capital. Y para terminar Jack Adrenalina. Un rapero que ha competido desde hace casi una década y el último que le pudo ganar al Aczino en México.

Finos y elegantes para jueves

Cuenta regresiva activada 🔥 pic.twitter.com/5SZ0A3hovt — Combate Freestyle (@Combatefree) November 22, 2021

¿Cómo funciona este formato?

Lo que hace innovador al Combate Freestyle es que la primera fase de la fecha son batallas en un formato de Seven to punch. Lo que significa que por un periodo de 20 minutos efectivos de rapeo y en batallas de un minuto, tres jueces eligen al mejor MC quien se queda como líder y éste, ahora recibe un retador. Así hasta completar el tiempo y el rapero que haga más puntos será el líder. Los mejores cuatro pasarán a la semifinal y luego a una final.

Además del campeón que saldrá este 25 de noviembre a las 19 horas, la próxima fecha se elegirá a otro campeón mexicano. Ambos raperos irán a representar a México en la Internacional de Combate Freestyle donde compiten raperos de las ediciones de Chile, Perú y Argentina.

Los campeones de Combate Freestyle 2021 hasta el momento son:



– MP 🇦🇷

– LARRIX 🇦🇷

– JAZE 🇵🇪

– STICK 🇵🇪#CombateFreestyle 🏆 pic.twitter.com/LT1XygPVCi — Info Freestyle (@InfoFreestyle2) August 1, 2021

Los campeones ya clasificados a la final internacional del Combate FReestyle y a los cuáles se les unirá un mexicano o una colombiana son: Jaze y Jota de Perú; Larrix y MP, de Argentina y de Chile, Basek y Acertijo. De esa lista hay campeones de FMS, de ex campeones y campeones de Red Bull Batalla y promesas muy grandes, por lo que los representantes mexicanos tendrán que ir motivados para hacer un buen papel.

La edición de Argentina tuvo protagonistas como el regreso del rapero Replik que llevaba un par de años retirado y aquí una muestra:

Luego de la primera fecha, este jueves 25 de noviembre a las 19 horas por Space y YouTube, se llevará a cabo una más el 3 de diciembre con talentos como Garza, Jony Betrán o Ari Carrillo y nosotros estaremos reportando todo desde Chilango.

