*Este texto es con fines informativos y no condona ni pretende incentivar el uso de ninguna sustancia psicoactiva.

Hay una planta que provoca todo tipo de reacciones; la marihuana. La mota, weed, María, yerba, cannabis —o como la conozcas— causa susto, gusto, rechazo, aceptación, viajes y malviajes de todo tipo.

Pese a todo, sus verdes matas crecen y se riegan por la ciudad, pues, desde que la Suprema Corte decidió permitir su consumo con fines lúdicos, han surgido espacios dedicados a la cultura cannábica. Aquí te presentamos opciones en las que puedes adquirir productos de forma segura y acercarte a la cultura verde.

Recuerda que para asistir a estos lugares debes ser mayor de edad y que en ellos no hay venta de productos con THC (Tetrahidrocannabinol), ni de plantas o cogollos.

1. Chicks vs Stigma

Con tan solo unos meses de apertura, Chicks ha florecido rápidamente y se ha vuelto unos de los espacios verdes favoritos de la ciudad. En este lugar, fumes o no, hay algo para ti: ropa, joyería, libros, bolsos, productos para el cuidado de la piel, lubricantes, lencería así como parafernalia para fumar, además de CBD (Cannabinol) para uso terapéutico.

Aunque la tienda fue creada por y para mujeres, llegan por igual transeúntes curiosxs y familias completas, pues todas las edades e identidades son bienvenidas, también es pet friendly. Si te interesa la cultura cannábica y no sabes por dónde empezar, Chicks es un excelente punto de partida, ya que brindan atención personalizada y resuelven todas tus dudas. A todo eso se suma una cartelera mensual con pláticas y talleres para que dejes atrás los prejuicios y aprendas sobre consumo responsable.

Avenida Nuevo León 284-local B.

Sitio web: chicksvsstigma.com

IG: chicksvsstigma

2. Buuts

Aquí no hay azúcar, ni flores, pero sí muchos colores y diversión. Buuts es una smoke shop concebida para mujeres y para la comunidad LGBTTTIQ+. Esta Concept store se define como un espacio seguro y libre de acoso en el que puedes acceder a una amplia selección de pipas que difícilmente encontrarás en otro lugar: hay con forma de unicornio, helado, lápiz labial, baby yoda, dildo, pizza y muchos más. También hay tazas dos en uno para fans del wake n’ bake y bongs súper sofisticados para que ya dejes de fumar en tapón de pluma y cuides tus pulmones y garganta. Lo mejor de todo, es que, si corres con suerte, puede que el día de tu visita te atiendan las increíbles dragas detrás de este concepto: Amondi y Candela.

Ve con tiempo —y dinero— porque seguro querrás quedarte y llevarte todo lo que tienen.

Havre 64, Juárez

Sitio web: buuts.net

IG: buuts

3. Thulio Coffee Shop & Pop-Up Store

Thulio resalta en medio de los negocios que están a las afueras del Huerto Roma: iluminada por luces de neón rosa, es pequeña, pero bien surtida. A ella llega mucha gente de la tercera edad buscando alivio para diversas dolencias… y también preguntando cuánta mota pueden comprar.

Una vez que se les explica que no se venden flores, se les muestra la variedad de pomadas, extractos de CBD, suplementos alimenticios y para mascotas que ofrecen, de esa forma pueden seleccionar el producto que mejor les convenga para las molestias que presentan, también hay productos de limpieza para pipas y bongs, que por cierto, también puedes adquirir ahí. Si no buscas ningún producto en específico, échale un ojo a los stickers y al arte hipnótico que tienen a la venta.

Jalapa 234, Roma sur

Sitio web: thulio.mx

IG: thulio.popup

4. La Juanita

Esta cafetería brotó hace unos meses en la colonia Roma para ofrecer cervezas y alimentos elaborados con cáñamo, aunque importados legalmente, la Cofepris les prohibió comercializarlos. Sin embargo, eso no ha evitado que sea un espacio totalmente dedicado a la cultura cannábica. En su interior puedes encontrar parafernalia a buen precio (desde 80 pesitos) y arte pacheco para que deleites tus dilatadas pupilas.

Haya comida pacheca o no, la Juanis es un espacio alternativo y contracultural que todx pachecx que se respete debe conocer. Come chido y bara: hay pizzetas, chapatas, tapas, guacamole, humus y una que otra opción vegana, también puedes comprar libros de editorial Moho y ver, pero no tocar, —ni fumar— la obra “Santísima Marihuana” del artista Aldo Flores, hecha en su totalidad de cannabis y valuada en 25 mil euros.

Ave. Insurgentes Sur 230, Roma norte

FB: JuanitaCoffeeshop

5. Coffee Shop 42

Este espacio 4/20 se distingue por su selección de pulques y aguardientes las cuales son traídas desde Hidalgo y que cuentan con su versión “mágica”, también te puedas echar una chelita espacial, que puedes acompañar con un quiché, también hay ensaladas, choripán y sándwiches, además de una increíble barra de café que incluye carajillos. Al igual que los demás espacios, el 42 da bienvenida a los amantes de la cannabis y todxs lxs que quieran acercarse a ella. Lo más importante para este lugar es crear una comunidad diversa y para ello realiza toda clase actividades: noches de vinilos, pláticas informativas, talleres, bazares y tardes de juegos de mesa, respecto a los accesorios destacan las pipas traídas desde Japón, con detalles en oro, también venden CBD y pomadas que le caerán de lujo a tus rodillas.

Jesús Terán 38, Tabacalera

FB: Coffee-Shop-42

IG: coffee_shop_42

6. The High Club

A lo lejos parece una tabaquería para señores, pero es un espacio cannábico que ya es muy conocido en la zona y que para mucha gente funciona algo así como una tienda exprés: entran ya saben que elegir o resurtir pagan y salen, por lo que es la favorita de la gente apresurada. Si vas con calma puedes checar la colección de pipas que tienen a la venta: hay unas loquísimas con forma de oso de peluche, de secadora de pelo y una en forma de ojo, que en una de esas, te malviaja. Igualmente, tienen objetos para esconder tu weed o tus porros pa’ que no estén al alcance de cualquiera o para que no te los roben lxs roomies. Ideal para ir de pasada o para darte una escapada a la hora de la comida.

Sinaloa 112, Roma norte

Sitio web: thehighclub.mx

IG: the_high_club

