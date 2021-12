No fue nada fácil, pero logramos hacer nuestro top 5 definitivo de películas mexicanas que más nos gustaron de todo el año 2021.

La tarea más difícil que hemos tenido este año en Chilango es hacer esta lista de nuestras películas mexicanas favoritas de todo 2021. Y es que elegir nuestras cinco favoritas entre tan buenas cintas parecía un trabajo imposible. Pero después de mucho discutirlo y meditarlo, aquí abajo dejamos una lista de las que creemos que son películas que debes de ver antes de que se acabe el año. Eso, además de mantenerlas siempre guardadas en el cajón como parte del gran repertorio de increíble cine que se hace en nuestro país y nos hace sentir tan orgullosos.

1. Sin señas particulares

En un ambiente lleno de violencia y en el que predomina la ley del crimen organizado, una mujer busca sin parar a su hijo desaparecido. Esta película dirigida por Fernanda Valadez nos muestra de frente uno de los grandes problemas que aquejan a nuestro país desde la visión de una madre que no encuentra consuelo en pensar que su hijo a muerto a manos de un bando criminal. Sin importar el peligro que conlleva, Mercedes Hernandez le da vida a Magdalena, una mujer capaz de poner su vida en juego a cambio de respuestas. Este film ganó el premio Ariel a Mejor Ópera Prima y Premio Ariel a la Mejor Actriz por la actuación impecable de Mercedes. Si quieres verla, la encuentras disponible en Claro Video.

Checa también: ¡Saca las palomitas! 10 películas mexicanas para armar el maratón familiar 🎬

2. Una película de policías

Este documental coquetea con los límites de la ficción y nos muestra por medio de dos líneas de narrativa paralelas, la historia de una pareja de policías de la Ciudad de México que trabajan dentro de un sistema debilitado, corrupto y lleno de desigualdad. Esta película de Alonso Ruizpalacios nos muestra las dos caras de la moneda y las contrapone una con la otra partiendo de dos preguntas principales: ¿El miedo y desconfianza de la sociedad hacia la corporación policiaca es culpa de los policías o del sistema en el que están envueltos? Si tú estuvieras en su lugar, ¿arriesgarías tu vida por un sistema tan decadente? Definitivamente una cinta que te llevará a la reflexión y te dará otra visión diferente sobre los policías de nuestra ciudad. Una película de policías ya está disponible en Netflix.

3. Noche de fuego

No es un secreto que ser mujer en este país, es un peligro inminente. Esta película de Tatiana Huezo nos muestra desde la perspectiva de un grupo de niñas que viven en la sierra de Guerrero, el riesgo que existe en convertirse en mujer dentro de un ambiente en el que gobierna el terror del crimen organizado. Noche de fuego no tiene violencia explícita o escenas sanguinarias pero es tan directa y real su narrativa, que no es necesario ver sangre para empatizar con todo el miedo que sufren a diario las niñas en estas comunidades olvidadas por el Estado. Por otro lado, la lente nos muestra siempre la historia desde la visión inocente de este grupo de amigas que en vez de preocuparse por jugar ente la vasta naturaleza, a diario deben idear nuevas formas de sobrevivir. Si quieres verla, Noche de fuego ya está disponible en Netflix.

No te pierdas: Del pueblo mexicano a la ovación en Cannes, Mayra Batalla en Noche de Fuego.

4. La mami

El Barba Azul era uno de los lugares nocturnos más legendarios de la Ciudad de México. En este largometraje dirigido por Laura Herrero, se despliegan las mejores anécdotas del lugar a voz de La mami, una mujer que trabajaba en el baño de mujeres del lugar y que se encargaba de cuidar las pertenencias de las bailarinas. Si bien no todas las historias que nos cuenta La mami tienen un final feliz, hay cierto carisma y nostalgia en la forma en las que las cuenta que hacen del film algo muy entretenido. Esta película recibió una mención especial por Mejor Largometraje Mexicano durante el Festival Internacional de Cine en Guanajuato.

Mira acá: Anónima, la nueva película mexicana juvenil apuesta por caras no tan conocidas.

5. Cosas imposibles

Si bien el trabajo de Ernesto Contreras siempre es digno de admirarse por la forma en cómo sus películas hacen reflejo de la realidad, Cosas imposibles es en gran parte una de las mejores películas mexicanas del 2021 gracias a la actuación de Nora Velázquez. En el film interpreta a Matilde, una mujer entrando a la tercera edad qué pasó los mejores años de su vida atormentada por su esposo abusivo. La historia nos muestra la amistad que hace Matilde con un joven que trabaja para una banda criminal de narcomenudistas. Es entre este ambiente de violencia, que la amistad se convierte en un refugio para ambos. Si quieres verla, ya está disponible para renta en YouTube y Apple Pay.

¿Estás de acuerdo con nuestro top 5 de películas mexicanas que se estrenaron en 2021? ¿Crees que nos faltó alguna? ¿Cuál fue tu favorita? ¡Cuéntanos!