Platicamos con los protagonistas de Anónima, la nueva película juvenil de Netflix hecha en México y que ya es todo un éxito.

Quizá te topaste con Anónima en Wattpad, o viste el libro, o apenas te enteras que existe por la película de Netflix. Cualquiera que sea tu caso, déjanos contarte que es una historia con mucho corazón sobre dos adolescentes mexicanos que se conocen accidentalmente por mensajes de texto. El final podrá ser un poco predecible, pero eso no le resta encanto.

Los encargados de personificar a la pareja son la actriz Annie Cabello y el tiktoker Ralf, con quienes tuvimos una plática.

La película Anónima apuesta por caras no tan conocidas

Así como Netflix se interesó por una historia mexicana, también apostó por caras no tan conocidas en el mundo de la actuación. Por un lado está Annie Cabello, quien ha salido en Como dice el dicho y La familia de mi ex, entre otros proyectos, pero aquí logra un protagónico.

“Llevo actuando desde que tengo cinco años, y el hecho de tener un personaje como Vale en una plataforma como Netflix se me hace un sueño. Desde chiquita es algo que he querido hacer, lograr, y al fin se cumplió. Para mí profesionalmente representa mucho, me siento muy feliz por haberlo logrado”. Actualmente tiene 19 años.

Mientras que Ralf tiene más de 15 millones de seguidores en TikTok, es todo un influencer, pero ahora está adentrándose a la actuación con Anónima.

“Ser actor siempre fue un sueño muy grande que ahorita por fin estoy cumpliendo y quiero seguir haciendo. Pero no tiene mucho que ver, son proyectos totalmente diferentes. Uno es crear contenido y el otro es contar historias a través de un personaje. Entonces no es tanto una transición sino un logro, un sueño que estoy cumpliendo”, asegura, y agrega que sí ha tomado cursos de actuación.

Esta historia tiene adolescentes como cualquiera

Ambos actores llegaron al proyecto sin saber que se trataba de una novela con una legión de fans. Pero rápidamente conectaron con los personajes de la película Anónima a los que dieron vida.

¿Qué fue lo que más les atrajo de la historia?

Annie: “El tema del conflicto interno. Lo que pasan mucho los adolescentes hoy en día, eso de ¿qué voy a hacer de mi vida?, ¿qué va a ser de mí cuando acabe la prepa?”

Ralf: “El desarrollo de la historia es increíble, y eso a mí me atraía muchísimo. Annie y yo nos parecemos en que los dos estudiamos cine, entonces nos apasiona bastante todo este rollo, y por ahí experimentar, y meternos mucho en los personajes nos encanta”.

Cortesía Netflix

¿Qué les gusta más de sus personajes y en qué se identifican más con ellos?

Annie: “Lo que más me gusta de Vale es que es demasiado ella. No tiene miedo de expresar lo que piensa, lo que siente, y cómo se siente. Y me identifico mucho con ella en que a las dos nos apasiona mucho el cine, nos gusta todo el arte en general y, a la vez, somos de pensar mucho las cosas con nosotras mismas. Vale representa mucho esta imagen de ser muy segura, pero por dentro es muy insegura y tiene mucho miedo”.

Ralf: “Con Alex siento que me identifico muchísimo en querer ayudar a los demás. Lo he hecho bastante tiempo, el poner a los demás antes que a mí. Incluso también en la parte de que es malo para ligar, que es introvertido. Me identifico bastante con él, entonces me metía bastante, era de que ‘yo me parezco a ti bastantísimo’”.

Cortesía Netflix

Hablar con extraños, ¿sí o no?

Si un extraño te habla, ¿qué haces? Generalmente no le contestas o hasta lo bloqueas. Pero en Anónima Vale y Alex deciden seguir el juego sin saber que se conocen en la vida real, y encima se caen mal. Premisa que podría poner al espectador a pensar qué haría en su lugar.

¿Ustedes harían lo mismo que su personaje, mensajearse con un desconocido?

Annie: “La neta, yo creo que no contestaría”.

Ralf: “Cada que me marca un número que no tengo registrado, no contesto, digo ‘mándame un Whatsapp para saber quién eres’. Pero justo cuando estábamos en callbacks, me empezó a escribir una chava desconocida, haciéndome un buen de preguntas. Yo dije ‘me están poniendo a prueba, entonces voy a contestar’. Hice una amiga como de un mes, al principio pensaba que me estaban poniendo a prueba pero no”.

Sin nervios por lo que dirán los fans de la película Anónima

Siendo una historia ya conocida en Internet y en formato de libro, las expectativas de sus fans eran altas. Cuando salió el trailer, hubo comentarios tanto de emoción como de personas que comenzaron a señalar las diferencias entre lo que leyeron y esta adaptación a la pantalla. ¿A ellos les preocupaba esto?

Para comenzar, dice Annie Cabello, siempre tuvieron la seguridad de representar bien a los personajes, a pesar de que no pudieron hablar con la escritora Wendy Mora. Y es que, asegura Annie Cabello, la directora y co-guionista María Torres “nos ayudó en el proceso de coaching, viendo qué hacen los personajes, qué no hacen”.

Ralf, por su parte, le asegura a esos fans: “Dimos nuestro cien, le echamos todas las ganas, y creo que es una historia súper bonita. El libro es una cosa, la peli es otra, y a mí la verdad me encanta lo que hicimos. Creo que dimos todo de nosotros y entonces nervios no mucho”.

Cortesía Netflix

Como ya dijimos, Anónima es una historia con mucho corazón. Entre la historia de amigos, rivales, amores, la adolescencia y madurar, tiene un mensaje que Ralf resalta: “El de seguir tu pasión, tu sueño. Creo que la película te enseña mucho eso con los personajes. Para mí es de lo más importante que hay en esta vida, a eso viniste, a soñar”.

Algo que podría continuar en la secuela, que no ha sido anunciada por Netflix y ni siquiera existe en libro aún, pero que ambos aceptarían. “¡Claro! Pongamos changuitos”, dice ella, mientras que su co-protagonista asegura: “Yo feliz. Ojalá. Sería un sueño para nosotros”.

Mientras tanto, Anónima está en la plataforma de streaming Netflix desde este 10 de diciembre. ¿Le vas a dar una oportunidad a esta propuesta de cine mexicano juvenil?