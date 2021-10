Los Simpson encontraron en los mexicanismos la forma de conquistar al espectador latino. Estos son algunas frases inolvidables de Homero y Cía

La traducción latina de Los Simpson y todos los habitantes de Springfield, mejoró algunos chistes y creó referencias de culto que lograron conquistar al espectador latino.

Es muy probable que próximamente Los Simpson, la serie bandera del extinto canal Fox, reduzca sus emisiones diarias en la frecuencia de paga ahora conocida como Star Channel. De tener más de seis episodios por día, la familia amarilla irá dando paso a contenidos nuevos que van más de la mano de la renovación del canal. Sin embargo, pese a que la serie de Springfield siga con vida tras 32 temporadas, ya lleva muchos años más muerta que viva.

Los fanáticos consideran que las temporadas doradas o de gloria de Los Simpson son de la tres a la nueve. Los más aventurados dicen, como el niño de la tienda que son trece las temporadas buenas. Otra manera de hacer una separación entre los buenos capítulos y los que ya no dan risa es el cambio de equipo de doblaje que se dio en la temporada quince de la serie.

La genialidad de Humberto Vélez

El elenco liderado por Humberto Vélez fue reemplazado en 2005 con lo que el tono cambió drásticamente. En Estados Unidos, esos mismos cambios llegaron con doblaje y escritores que no lograron alcazar jamás la genialidad de la época dorada de los Simpson.

Además de ser actor, Vélez era director de doblaje y fue el responsable de crear la traducción de los chistes gringos al lenguaje mexicano del día a día. Según comenta en una entrevista para Átomo Network, esta apropiación que Humberto Vélez hizo para crear a Homero Simpson en español latino se inspiró en la manera en la que Jorge el Tata Arvizu dobló a Los Picapiedra y Don Gato, que supo personalizar los contenido de Hanna-Barbera con la esencia mexicana.

Hacer nuestros a Los Simpson

Que Homero cante canciones como la de “Estaba la pájara pinta, sentada en el verde limón…” es resultado de que Vélez, director de doblaje de Los Simpsons, para Audio Máster, decidiera apropiarse de su personaje como lo hiciera Arvizu. Pero también requirió de que Humberto fuera un profesional tremendo y que además tuvo una parte de su escolaridad en los Estados Unidos por lo que entiende a quién tenía que interpretar.

En esa misma entrevista que citaba más arriba, Vélez comenta que la primera vez que amenazaron con despedirlo por su osado doblaje de Homero fue en el capítulo “Bart, el amante”. Según cuenta el actor, hay una escena en la que Homero decía groserías, muchas groserías, pero sólo se escuchaba la mitad de la palabra por lo que no era censurable. Todas las malas palabras eran cortadas por un efecto de sonido.

“Si así viene en inglés, yo creo que hay que hacerlo así”

Humberto sabía que se arriesgaría mucho pero también entendía que el contrato era traducir la serie sin deformarla. Por lo que dijo las groserías: ”pendee”, “hijo de la”, etcétera. Cuando el responsable de la empresa de doblaje le confrontó, Vélez defendió su interpretación y le dijo que lo corriera.

“Si así viene en inglés, yo creo que hay que hacerlo así”, declara. Al final el capítulo es uno de los más memorables de la temporada 3. Además gracias a este suceso se dio cuenta que tenía que apropiarse por completo del personaje.

La sensibilidad del equipo liderado por Humberto durante 15 años creó un legado que abarca todo el continente hispanohablante que nos une como antiguos niños noventeros y actuales chavorrucos.

Sin embargo, el encanto terminó cuando en 2005 hubo conflicto contractual que involucró a la ANDA; la organización que protege a los actores, y como no pudieron llegar a un acuerdo Fox pidió que hiciera la serie con quien fuera, pero que se entregará el trabajo ya que había contratos múltiples por todo el continente. Así terminó la relación más mágica entre un personaje y su doblaje.

Aquí hay un video donde el actor detalla su salida de Los Simpson de una plática en la Universidad Autónoma de Chile:

Las frases mexicanizadas de Los Simpson

Aunque la empresa Fox, antes liderada por Rupert Mudoch, un hombre desalmado y monopolizador, ha tenido muestra de ser cuestionable moralmente, privar al mundo hispano del doblaje original fue el primer clavo en el ataúd de los Simpson. Pese a todo, esos 15 años dejaron grandes momentos y aquí vamos a recordar los mejores:

Estaba la pájara pinta a la sombra del verde limón…

Homero canta una canción de jamón Oscar Mayer, pero en lugar de deletrear la marca deletrea “Homer”.

“Sonó, sonó, sonó, me llaman del Bar de Moe…” al son del “Jarabe Tapatío”

Por raro que parezca, Homero sí pide un celular que tenga la rola pero ellos le dicen “Mexican Hat” a la obra cumbre de nuestra música. Además no canta nada gracioso en inglés.

Cosme Fulanito

En inglés el doble exacto de Homero Simpson quien es confundido por Moe y los borrachos de la taberna se llama “Guy Incognito”. Guy es un nombre que significa hombre así como Incognito que es literalmente incógnito.

“A lo hecho pecho”

En español es más divertido porque la respuesta de Homero no tiene nada que ver con la conversación de la familia por lo que le suma hilaridad. En inglés dice “Takes one to know one” que es como decir que se necesita un tonto para identificar a otro.

“Me quiero volver chango”

En lugar de una frase que se quedó en la cultura latina para la historia, originalmente Dan Castellaneta, actor de Homero en inglés dijo una especie de grosería moderada: “Miserable Crap”.

“Barney Gómez”

El mejor amigo de Homero en inglés se llama Barney Gumble, que es un juego de palabras con Barney Rubble, nombre original de Pablo Mármol, mejor amigo de Pedro Picapiedra. Ponerle Gómez en un inicio le dio una sensación muy mexicana.

“A la grande le puse Cuca”

En lugar de decir un nombre propio como Cuca, que es un diminutivo usado en México, Homero le puso a la más grande “Bitey” que sería más o menos traducido como mordelona.

“Te dijeron vagales”

Otto es uno de los personajes que además de ser de los más mexicanizados, le dieron una personalidad de barrio. En este chiste. Otto se enoja cuando usan una forma aún más despectiva de la palabra “vago”

¿Qué hay, Dire…?

El Sr. Burns es uno de los personajes que explota sus chistes a partir de la crueldad y la seriedad de su personaje. En algún momento decide ir a la primaria Springfield para su beneficio y caracterizado como Jimbo se hace pasar por “un chavo”

Armando Barreda

Un capítulo legendario de Los Simpson es sin duda cuando se revela que Skinner no es el verdadero director de la primaria sino un sujeto que se hace pasar por él quien lleva el verdadero nombre de Armando Barreda

“A veces parece que eres raza”

Nelson es otro de los personajes que en su adaptación tiene un acento caricaturezco de barrio mexicano. Cuando Nelson encuentra a Bart con Rafa le avienta una frase para menospreciar su compañía

Y entonces le dije a Mariana… Chata…

Una plática común y corriente en la mesa Simpson le da la oportunidad a Bart de contar una anécdota de una forma muy a la mexicana, llamado chata a la niña a la que se refiere.

Pues ya no jue, Ñora… Preste

Probablemente el monumento al mexicanismo en Los Simpson. Cleto pide de manera aventajada una promoción de pretzels y se avienta una serie de expresiones adaptadas al español mexicano, así como todos los nombres de sus hijos.

Tú ¿Qué dices? ¿Crees que Los Simpson siguen siendo buenos pese al cambio de doblaje? ¿O te late el doblaje actual? ¿Qué frases se quedaron fuera? Si se juntan algunas podríamos hacer una segunda parte. Al menos podemos festejar que Humberto Vélez ya volvió a hacer doblaje de Homero en el reciente corto “El Bueno, El Malo y Loki”… Algo es algo:

La casita del horror de Los Simpson regresa a la CDMX