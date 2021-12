Animales Fantásticos reveló el trailer de su tercera cinta y presentó oficialmente a Mads Mikkelsen como el nuevo Grindelwald.

Una de las películas más esperadas por los fans del Universo Harry Potter es, sin duda, Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore. Por una parte está el ver qué sigue en las aventuras de Newt Scamander y un joven Albus Dumbledore. Por la otra, qué tal lo hará Mads Mikkelsen reemplazando a Johnny Depp como Grindelwald.

Esto debes saber sobre Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore

Así será Animales Fantásticos 3

La respuesta completa no la tenemos en el trailer, pero sí da un gran vistazo a lo que se aproxima a la pantalla grande cuando llegue a los cines la secuela de Los crímenes de Gindelwald. Y es que Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore , dirigida por David Yates, viene con fuertes dosis de magia y enfrentamientos entre seres poderosos… y un muggle.

Ambientada en la Segunda Guerra Mundial, tiene guiños a Harry Potter, como una breve aparición del Dumbledore de Michael Gambon. Pero principalmente muestra cuando el mago (interpretado de nueva cuenta por Jude Law) manda a Newt Scamander (Eddie Redmayne) a derrotar a Grindelwald (Mads Mikkelsen).

Cortesía Warner Bros.

Misión sumamente difícil, pues se trata del mago más peligroso que se haya visto en un siglo. Mismo que quiere iniciar una guerra contra los muggles a como dé lugar, y tiene muchos seguidores. Conforme avanza el trailer, surgen varias interrogantes: ¿Podrán el mago-zóologo y su equipo contra él? ¿Por qué Albus no lo enfrenta directamente? ¿Se mostrará más de la relación entre él y Grindelwald? Habrá que esperar a la próxima primavera para saber eso y más.

También regresan para esta gran batalla Katherine Waterstone como Tina Goldstein, Alison Sudol como su hermana Queenie, Ezra Miller como Credence (al parecer en realidad llamado Aurelius Dumbledore). Así como Claudia Kim en el papel de Nagini, Dan Fogler en el del muggle Jacob Kowalski, Callum Turner como Theseus Scamander, y Jessica Williams como Eulalie Hicks. Y, claro, habrá nuevas criaturas mágicas que ver.

Mads Mikkelsen entra al relevo como Grindelwald

Pero lo que, sin duda, se robó la atención en este trailer fue el nuevo Gellert Grindelwald. Como se informó el año pasado, debido a las disputas legales de Johnny Depp con su ex esposa Amber Heard y un diario británico, la producción le pidió dejar la tercera cinta.

Así pues, entró al quite el actor Mads Mikkelsen, a quien han de recordar en la serie Hannibal y la cinta Rogue One: A Star Wars Story. La tarea no es fácil, pues su colega estadounidense dejó muy contento al público con su actuación. Sin embargo, en el trailer podemos apreciar al danés sacar el talento para darle vida al mago oscuro que busca destruir al mundo con su odio, como relata Dumbledore.

Mikkelsen ya le había dicho al medio Collider que “sería suicidio creativo inmediato” tratar de copiarle al Grindelwald de Depp, “especialmente cuando ha sido hecho antes y magistralmente”. Por lo que él crearía su propia interpretación en la que podrían apreciarse ciertas actitudes o look que creara un puente entre uno y otro.

Cortesía Warner Bros.

Por cierto, esta cinta cuenta con un guión de J.K. Rowling (autora de la saga Harry Potter y creadora de todo este universo mágico) y Steve Kloves, y es la tercera de cinco que se tienen planeadas para esta saga.

La tercera, titulada Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore, llegará a los cines de Inglaterra el 8 de abril, mientras que el 15 tendrá su estreno en Estados Unidos. ¿Y Latinoamérica? Próximamente se anunciará la fecha. ¿Quién se lanzará a verla?