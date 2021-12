Hablamos con Wendy Mora, escritora mexicana cuya novela "Anónima" llegará al streaming en forma de película el 10 de diciembre.

La historia de la escritora Wendy Mora es como de cuento de hadas: Conoció a un chico por mensajes de texto, contó su historia en internet con el título de Anónima, luego salió el libro, y ahora se estrenará en Netflix como película. ¿Qué dice ella de todo esto?

Anónima: De la vida real a libro, y ahora película

¿De dónde viene la idea de Anónima?

“Fue algo que me sucedió a mí, cuando me conocí con mi esposo. Te estoy hablando de 2011, no había Whatsapp ni nada, eran mensajes de texto normales. Teníamos nuestros números porque nos los mandamos pedir, pero en realidad no sabíamos si sí nos lo habían dado bien o si nos habían dado el de otra persona. Estuvimos mensajeando, duramos días así hasta que dijimos ‘¿sabes qué?, hay que vernos, hay que platicar en un lugar’. Y fue que ya vimos que sí éramos los que estábamos hablando”.

Como se dice, el resto es historia, pues hoy la tapatía Wendy Mora está felizmente casada con ese hombre y tienen un hijo. Pero antes de adelantarnos en el camino que ha recorrido Anónima, de la vida real pasó a una popular plataforma online de lectura y escritura.

Anónima, primera película romántica juvenil hecha en México para streaming

Y entonces, ¿cómo vino la idea de plasmar tu experiencia en Wattpad?

“Entré a Wattpad en el 2014. Primero solamente leía, hice algunos escritos pero los eliminé porque estaban muy feos, no me gustaban. En el 2016 comencé a escribir Anónima. Dije ‘voy a escribir esto que me pasó’, pero no diciendo que era yo, sino otras personas. La idea fue esa, los personajes están basados en mí y en mi esposo, cómo nos comportamos, pero ellos agarraron su propio camino después. Subí cinco capítulos nada más, al principio, los de los mensajes, y dije ‘a ver si le gusta a la gente, ya si no la borro’. Pero sí tuve muchos comentarios de que querían más, y pues yo le seguí”.

El pasó siguiente fue que se volvió un furor en la plataforma, y ahí captó la atención de Editoral Planeta. Lo que la autora recuerda es que tuvo ganas de gritar de la emoción al ver su libro en formato físico. Misma que, por cierto, ya tiene una nueva edición con los actores de la película en la portada, Annie Cabello y Ralf.

Ahora que Anónima pasa al formato de película, ¿te contactó Netflix o cómo se dio todo?

“Netflix se interesó en el libro, y tuvo comunicación con Planeta, y fue que ya se dio esto. Todo es muy emocionante, es algo que ni yo me la creo. Cuando Planeta me dijo ‘nos interesa publicar tu libro’, fue algo muy grande. Y ahorita con la película es tres veces más grande, es como si todo esto fuera un sueño”.

El elenco de la película sí dejó satisfecha a Wendy Mora

La escritora mexicana comenta que no se involucró en la realización de la película, ni si quiera en el guión. Es más, su mayor interacción con algunos actores ha sido vía redes sociales, al menos hasta ahora. Sólo sabe que es una adaptación en la que se respetó su historia pues, comenta, todavía no ha visto el producto final.

“Lo único que me dijeron (en Netflix) fue que como iba a ser adaptación, podían hacer la historia como fuera mejor la película. Hay muchos cambios, los vi en el trailer, pero me dijeron que la trama sigue siendo la misma, nada más hay ciertos cambios para poder hacer la película, sino hubiera sido algo muy cortito por lo mismo de que el libro es así”, explica.

Anónima tiene muchos fans desde Wattpad y luego el libro, por lo que hubo muchos comentarios cuando salió el trailer. ¿A ti qué te pareció, así te imaginabas a tus personajes?

“Sí sentí que le dieron al blanco con los personajes. Sí siento que son como alguna vez me los imaginé, a lo mejor no igual pero sí llegaron a ese punto donde yo digo ‘sí son’, sí siento que son mis personajes”.

Eso sí, la escritora Wendy Mora confiesa que siente nervios de ver su libro Anónima ahora como película. “No sé ni qué esperar. Quiero sorprenderme, pero sí me da miedito”.

Anónima, una historia juvenil mexicana en Netflix

Algo a resaltar sobre Anónima es que será la primera película romántica juvenil producida en México por el gigante del streaming Netflix. Un paso muy significativo para los creadores de literatura del país. ¿Qué significa esto para Mora?

“Siento mucho orgullo de ser mexicana, y que pueda haber llegado a tanto, porque a veces ni me la creo. Son como muchos sentimientos encontrados, y hay veces que digo ‘no puede ser’”.

Si el público pide una secuela, ¿ya la tienes escrita o en mente?

“Mucha gente me ha preguntado si va a haber segunda parte. Sí me he sentado a plantear algo, pero aún no hay nada seguro. Cuando la historia estuvo en la plataforma Wattpad sí había una segunda parte, pero está en borrador porque no sentía que estuviera acorde con lo que fue el libro final. Pero sí quisiera ponerme a trabajar en la segunda parte”.

Habrá quienes te van a conocer por Anónima, ¿tienes otros títulos que puedan leer?

“Tengo algunas historias en Wattpad, pero no están terminadas. No tienen nada que ver con Anónima. Una es de fantasía de vampiros, otra de romance, y una tercera. Estoy tratando de darme tiempo entre mi hijo, mi familia, de escribir un poquito”.

Por su puesto, a la escritora mexicana le gustaría ver más de sus historias en formato impreso. Y anima a quienes como ella tienen algo que contar: “Tienen el miedo de qué dirán. Yo les diría que pierdan esos miedos y mejor lo intente, quién quita y puedan llegar a algo muy grande”. Como le pasó a ella.

La película Anónima, basada en la novela de la escritora Wendy Mora, se estrena en el servicio de streaming Netflix este 10 de diciembre. ¿Listo para sumergirte en una historia juvenil mexicana?