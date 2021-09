Paul McCartney se reunió con Rick Rubin para hablar sobre música en la serie McCartney 3, 2, 1, que se estrena este 22 de septiembre.

Recorrer la carrera de Paul McCartney no es fácil por tanto que ha hecho, pero el ex beatle se sentó a conversar sobre eso con Rick Rubin, uno de los productores estadounidenses más importantes del hip-hop y rock anglosajón. El resultado es la serie McCartney 3, 2, 1, que Star+ estrena en exclusiva para Latinoamérica.

Paul McCartney recorre su carrera en una serie con Rick Rubin

¿De qué va McCartney 3, 2, 1?

Con la promesa de dar una mirada única y reveladora, McCartney 3, 2, 1 lleva a la audiencia por el andar del bajista desde Los Beatles, Wings, y su faceta de solista. Etapas en las que revolucionó la música con el cuarteto de Liverpool, experimentó con sonidos diferentes, y que lo convirtieron en la leyenda que es hoy.

Aunque el cantautor y músico ha dado muchas entrevistas sobre su carrera, fans y público podrán verlo rememorar cómo surgieron sus canciones. Así como reaccionar al escuchar las cintas de grabación, la opinión de John Lennon sobre él, y mucho más.

¿Qué te espera en cada capítulo?

Este programa está dividido en seis episodios, y cada uno dura media hora. Aquí lo que te espera en cada uno:

1. These things bring you together: Va sobre la amistad de McCartney con John Lennon y George Harrison desde que eran chicos, y su comienzos en la música.

2. The notes that like each other: Aquí sabrás sobre las influencias musicales del bajista y cantante británico.

3. The people we loved were loving us: En el tercer capítulo de McCartney 3, 2, 1 hablarán sobre quiénes inspiraban a Los Beatles y lo que aprendieron en La India.

4. Like professors in a laboratory: Paul McCartney y Rick Rubin desmenuzan la forma de trabajar de los Fab 4, y hablan sobre el productor George Martin.

5. Couldn’t you play it straighter?: La quinta parte está dedicada a los cambios y evolución de los grupos a los que perteneció Sir Paul.

6. The long and winding road: Cubre su parte de compositor, así como su etapa en la dupla Lennon–McCartney.

¿Cuándo y dónde ver la serie?

McCartney 3, 2, 1 se estrena completa este miércoles 22 de septiembre, en la plataforma de streaming Star+ Latinoamérica.

Bajo la dirección de Zachary Heinzerling, la serie McCartney 3, 2, 1 tiene como productores a los propios Paul McCartney y Rick Rubin, entre otros. Y es, sin duda, un material imperdible para todo fan de Los Beatles y melómano.